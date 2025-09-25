По стандарту. Размер флага Алтайского края будет идентичен российскому
Его пропорции изменят, чтобы достичь визуального единообразия
25 сентября 2025, 11:25, ИА Амител
Размер флага Алтайского края приравняют к государственному. Его пропорции изменят согласно федеральному стандарту. Соответствующий законопроект приняли на сессии регионального Заксобрания 25 сентября в окончательной редакции.
В данный момент отношение ширины к длине регионального флага составляет 1:3, в то время как пропорции флага РФ равняются 2:3. Отмечается, что это нововведение позволит достичь визуальной идентичности при одновременном размещении флагов на административных зданиях и в помещениях госорганов.
Изменение пропорций краевого флага не повлечет за собой дополнительных расходов краевого бюджета. Об этом в ходе сессии АКЗС заявил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края, начальник департамента по протокольной деятельности и внешним связям Юрий Захаров.
«Поэтапную замену экземпляров флага Алтайского края предлагается проводить за счет средств, выделенных на текущее содержание государственных органов местного самоуправления Алтайского края», – отметил он.
