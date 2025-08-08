По зеленому коридору. Как в Алтайском крае оказывают медпомощь вернувшимся участникам СВО

Каждый демобилизованный боец может записаться на прием без очереди, не приходя в регистратуру

08 августа 2025, 07:15, ИА Амител

Помощь бойцу в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн / Фото: правительство Алтайского края

С начала 2025 года в Алтайском крае действует отдельный региональный проект, посвященный медицинскому сопровождению бывших участников СВО. Жителю региона, вернувшемуся из зоны проведения спецоперации, теперь не нужно обращаться в регистратуру: за ним закреплен специалист, который помогает пройти врачей без очередей и быстро получить необходимую помощь.

О том, как медики сопровождают демобилизованных участников СВО, – в материале amic.ru.

"Такое отношение очень приятно"

Проект "Служба медицинского сопровождения участников специальной военной операции", который запустили в Алтайском крае в январе, действует во всех районах. Например, в Алейском районе реестр вернувшихся участников СВО насчитывает уже 15 человек, сообщил главврач местной ЦРБ Вячеслав Захаров.

Один из них – 65-летний Владимир К. из села Уржум. В 2023-м он добровольцем ушел на СВО, где больше полутора лет выполнял боевые задачи. У мужчины и раньше были проблемы с легкими, но в полевых условиях они обострились.

«В 2017-м у меня диагностировали ХОБЛ, я тогда наблюдался и здесь, и в краевой больнице. Потом стало полегче. А когда был "за ленточкой", началась двусторонняя пневмония. Там сырость, поэтому были обострения. В 2025-м я уволился из вооруженных сил по достижению предельного возраста. Вернувшись, обратился за помощью в Алейскую ЦРБ», – рассказывает Владимир.По его словам, ему не пришлось стоять ни в каких очередях. Владимир просто позвонил специалисту, который его курирует: тот быстро выписал необходимые направления.

«Помощь мне оказали очень оперативно. Терапевт меня выслушал и сразу отправил в Барнаул – я даже не ждал талон. Там меня обследовал пульмонолог и выписал лекарства. Лечусь теперь на дому, с препаратами мне стало намного лучше», – поясняет демобилизованный боец.Мужчина подчеркивает, что сопровождающий его врач всегда на связи: отвечает на все вопросы и иногда сам интересуется, не нужна ли какая-то медицинская помощь.

Главврач больницы подчеркивает, что сейчас система сопровождения бойцов СВО находится на стадии "обкатки". Спецоперация продолжается, и демобилизованных пока немного. Со временем их количество будет увеличиваться, и медики должны быть готовы без промедления организовать "зеленый" коридор для каждого. Но пока система работает без перебоев: все 15 демобилизованных бойцов прошли диспансеризацию и находятся на постоянном контроле врачей.

«Это очень важный и нужный проект. Мы должны заботиться о тех, кто нас защищает», – убежден руководитель больницы. Фото: правительство Алтайского края

Внимание каждому бойцу

Спецпроект создан по инициативе краевых властей и курируется региональным Минздравом. Он нужен для того, чтобы бойцы, вернувшиеся домой, получали медицинские услуги в приоритетном порядке. Эту работу проводит Координационный центр, который действует на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн. Каждый вернувшийся из зоны СВО боец попадает в специальный реестр.

«Наша задача – в течение месяца провести для каждого вернувшегося участника СВО полное обследование и определить, в каких врачах, диагностике и другой медицинской помощи они нуждаются», – пояснил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.По его словам, работа проводится индивидуально: все зависит от потребностей бывшего военнослужащего. Это далеко не только лечение и реабилитация, связанные с полученными ранениями. Демобилизованный имеет право в приоритетном порядке получить помощь по всем заболеваниям, пройти углубленные обследования, высокотехнологичное лечение в другом регионе, оформить инвалидность или сменить группу, пройти санитарно-курортное лечение.

В каждой поликлинике и районной больнице назначены ответственные лица, которые курируют всю работу. Какая бы помощь ни требовалась демобилизованному, он должен получить ее в кратчайшие сроки.

«Мы взаимодействуем с военкоматом, органами соцзащиты и администрациями районов, чтобы без нашего внимания не остался ни один воин», – подчеркнул Попов. Фото: правительство Алтайского края

Как получить помощь?

Сопровождение демобилизованных участников СВО ведется проактивно, отмечает министр здравоохранения: медики сами связываются с вернувшимися бойцами и приглашают их на диспансеризацию.

Но если вдруг есть какие-то вопросы, можно обратиться на горячую линию Координационного центра по номеру 8-800-700-8234. Сотрудники кол-центра всегда готовы помочь и направить бывшего военнослужащего, которому требуется медицинская помощь.