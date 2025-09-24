Важный маршрут. Правила обгона, выбор полосы и мест отдыха на крупных автодорогах

Ежедневно по дорогам Алтайского края передвигаются десятки тысяч автомобилей

Автодорога / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Автодороги – важнейшие объекты транспортной инфраструктуры. Они соединяют административные центры регионов, города и села, по ним проходят туристические и торговые потоки, обеспечивая связь на уровне страны. В Алтайском крае насчитывают более 50 тыс. км дорог. Из них три имеют федеральный статус: Р-256 "Чуйский тракт", А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан и А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. Ежедневно по ним проезжают десятки тысяч автомобилей, поэтому водители должны быть предельно внимательны, соблюдать все правила дорожного движения, учитывать метеорологическую обстановку и состояние полотна. О чем еще важно помнить во время езды по крупным автодорогам – в материале amic.ru.

Снижая скорость

Всего в России существует несколько видов автодорог по значимости и источникам финансирования (ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 № 257-ФЗ):

федерального значения (находятся в собственности Российской Федерации и финансируются за счет средств федерального бюджета);

регионального или межмуниципального значения (находятся в собственности субъектов РФ и финансируются из их бюджетов);

местного значения (находятся в собственности муниципальных образований и финансируются из их бюджетов. Это автомобильные дороги поселений, муниципальных районов или городских округов).

Правила дорожного движения для всех видов автодорог едины (кроме автомагистралей, где действуют особые нормы и ограничения, все они прописаны в п. 16 ПДД РФ). Однако нужно понимать, что количество автомобилей, ежедневно передвигающихся по федеральным дорогам, намного выше, чем, например, по дорогам местного значения.

Федеральные дороги соединяют крупные города, ведут к туристическим центрам и местам отдыха, они проходят через населенные пункты (или идут рядом с ними). Водители должны учитывать, что в выходные и праздничные дни поток автомобилей увеличивается в разы, а потому должны быть предельно внимательными, снижать скорость при появлении пешеходов или транспорта, стоящего на обочине.

Максимально разрешенная скорость для легковых и грузовых машин на российских автодорогах (не учитывая дорог со статусом "автомагистрали") – 90 км/ч. Но, например, для автомобилей, буксирующих другой, и автобусов установлено ограничение в 70 км/ч (п. 10.3 ПДД РФ).

При приближении к населенному пункту (как правило, обозначаются специальными дорожными знаками, которые представляют собой прямоугольные таблички с названием города, села или другого географического объекта на белом или синем фоне) водитель обязан сбросить скорость. В населенных пунктах максимально допустимая скорость 60 км/ч (в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях – не более 20 км/ч). Также автомобилисты обязаны соблюдать все правила, действующие при движении в городах и селах: пропускать пешеходов, маршрутный транспорт, отъезжающий от остановок, следовать дорожным знакам и разметке.

Если автодорога проходит неподалеку от населенных пунктов (нет специальных дорожных знаков с названием города/села), водители должны ориентироваться на действия дорожных знаков и быть готовыми к появлению пешеходов, остановок общественного транспорта, домашних животных, тихоходной спецтехники.

Непростительные ошибки

Далеко не весь транспорт может ехать 90 км/ч по автодорогам. Некоторые виды техники (например, определенные виды тракторов) могут ехать 10–40 км/ч. Что же делать остальным участникам движения? Конечно, обогнать "тихохода".

Обгон – это сложный и зачастую опасный маневр, который требует от водителя и навыков вождения, и внимания, и осторожности. Обгон, связанный с выездом на полосу встречного движения, – один из лидеров по числу ДТП с тяжелыми последствиями. Все потому, что зачастую аварии случаются, когда оба автомобиля едут с высокой скоростью: в момент столкновения сила удара возрастает, и транспортные средства получают колоссальные повреждения. Водитель и пассажир в лобовом ДТП получают серьезные травмы, но часто и погибают.

Так, 30 июля 2025 года на автодороге Р-256 произошло смертельное ДТП. По информации региональной Госавтоинспекции, водитель 1988 года рождения за рулем бензовоза Scania при движении со стороны города Бийска в направлении Барнаула выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai под управлением женщины 1979 года рождения. В результате пострадала водитель легковушки, а ее пожилая пассажирка, женщина 1949 года рождения, скончалась в автомобиле скорой помощи.

Всего за восемь месяцев 2025 года на федеральных автодорогах края (включая населенные пункты) зарегистрировано 176 ДТП, в которых 40 человек погибло, 277 ранено. На дорогах регионального значения произошло 296 ДТП, в которых погибло 64 человека, 436 получили травмы. Основной вид ДТП – столкновение транспортных средств (635 ДТП, 43,6% от всех зарегистрированных дорожных аварий). В региональной Госавтоинспекции призывают автомобилистов быть осторожными на автодорогах, всегда соблюдать правила, которые могут спасти жизнь и водителю, и пассажирам.

Где можно совершать обгон?

В правилах дорожного движения нет списка разрешенных мест для обгона. Однако есть пункты, в которых прописаны места-запреты:

перекрестки (без разницы, стоит там светофор или нет);

пешеходные переходы;

железнодорожные переезды (запрещается обгонять не только на путях, но и за 100 метров);

инженерные сооружения – мосты, путепроводы, эстакады, тоннели;

в конце подъема, на "непросматриваемых" поворотах, там, где плохая видимость.

Кроме того, некоторые опасные места на автодороге обозначены знаком "Обгон запрещен" (круг с красной обводкой и белым кругом, в центре которого изображены два автомобиля: красный и черный). Действие знака распространяется до ближайшего перекрестка или до знака "Конец зоны запрещения обгона".

Также знак "Опасный поворот" (треугольный указатель с белым фоном и красной окантовкой, в центре которого расположена пиктограмма в виде зигзагообразной полосы), который указывает, что вы приближаетесь к месту, где обгонять нельзя из-за ограниченной видимости.

Запрещено обгонять другое транспортное средство, если на дороге нанесена одинарная или двойная сплошная линия разметки.

Как правильно совершать обгон?

Водителю необходимо убедиться в отсутствии помех сзади, в том, что следующий за ним автомобиль не начал обгон, а также в том, что двигающийся впереди автомобиль не собирается поворачивать налево или объезжать препятствие. Автомобилист должен оценить расстояние между обгоняемым транспортным средством и следующим впереди него.

Если водитель понимает, что "вклиниться" между ними сложно, лучше отказаться от обгона. Целесообразно обгонять те транспортные средства, которые едут с меньшей скоростью. Чаще всего это большегрузы, автопоезда, автомобили старых моделей.

Начиная обгон, следует убедиться, что он безопасен для всех участников дорожного движения, а затем включить левый поворотник. Автоинструкторы отмечают, что преимущество в скорости над обгоняемым автомобилем должно быть 20 км/ч. В этом случае обгон легкового автомобиля займет 6 секунд. Завершая маневр и возвращаясь на свою полосу движения, водитель должен включить правый поворотник и обеспечить безопасную дистанцию с автомобилем, оказавшимся позади.

Когда стоит отказаться от обгона?

При плохих погодных условиях – в снегопад, гололед, туман, на скользкой или мокрой дороге;

при плохом состоянии дорожного покрытия (ямы, рытвины);

при недостаточной видимости в зоне обгона;

в местах, где возможно внезапное появление пешеходов;

в непосредственной близости от нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог.

Какое наказание?

За нарушение правил обгона, связанное с выездом на полосу встречного движения, вопреки требованиям знаков или разметки, предусмотрен штраф в размере 7,5 тыс. рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев (п. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

Держаться правее

Автодороги могут иметь более двух полос для движения, например, четыре (две – в одну сторону, две – в другую) или шесть (три – в одну, три – в другую). На таких дорогах уже не действуют правила обгона, ведь, согласно ПДД РФ, это уже другой маневр – опережение.

Опережение – это маневр, при котором одно транспортное средство движется быстрее другого по параллельной полосе в том же направлении, без выезда на встречную полосу и без необходимости возвращаться на прежнюю полосу. Опередить другой автомобиль можно только на дороге, где есть несколько полос в одном направлении.

Важно, что на дорогах с тремя и более полосами занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении (то есть когда остальные заняты), а также для поворота налево или разворота. Грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны – только для поворота налево или разворота.

Вне населенных пунктов водители должны вести транспортные средства по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

Беспечный отдых

На протяжении автодорог федерального и регионального значения предусмотрено большое количество объектов дорожного сервиса: АЗС, СТО, гостиницы и хостелы, кафе и закусочные. Нередко встречаются и крупные комплексы, где есть все эти объекты. Во время длительных поездок без отдыха нельзя, поэтому водители и пассажиры могут остановиться в придорожных сервисах. Либо добраться до ближайшего населенного пункта и найти место для отдыха и ночевки.

Для водителей грузовых автомобилей и автобусов действуют требования к отдыху (п. 26 ПДД РФ): они обязаны останавливаться минимум на 45 минут не реже чем через каждые 4 часа 30 минут. Такой перерыв может быть разделен на две части или более, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя – не менее 30 минут. Для водителей легковых автомобилей подобные нормы не прописаны, поэтому они должны ориентироваться на собственное самочувствие.

Останавливаться на обочине, чтобы отдохнуть в автомобиле, нельзя. Так, в п. 12.3 ПДДФ РФ указано, что "стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги".

На автодорогах вне населенных пунктов допустима лишь аварийная остановка: если произошло ДТП или автомобиль сломался. В этих случаях водитель должен включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и по возможности отбуксировать автомобиль туда, где остановка разрешена. Подробнее о вынужденной остановке читайте в материале на amic.ru.

