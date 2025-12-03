Почему в России не работает Telegram и правда ли, что его уже заблокировали?
На сбои массово жалуются жители Сибири и Дальнего Востока
03 декабря 2025, 15:20, ИА Амител
3 декабря 2025 года россияне столкнулись с масштабными сбоями в Telegram. Пользователи жалуются на скорость работы мессенджера: сообщения приходят медленно либо не отправляются вовсе. Некоторые вообще не могут открыть приложение и ищут альтернативы, которые позволят оставаться на связи.
О том, почему в России не работает Telegram и где можно общаться во время сбоев, – в материале amic.ru.
Правда ли, что в России не работает Telegram?
- «Не открывается приложение».
- «Невозможно отправить сообщение».
- «Не работает, пишет "соединение"», – жалуются на работу Telegram россияне.
В этом убедились и корреспонденты amic.ru. Кроме вышеперечисленных проблем возникли трудности с загрузкой медиа. Изображения, видео и голосовые сообщения скачиваются медленно либо вообще не загружаются.
Почему Telegram в России работает медленно?
«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», – пояснили в РКН.
Могут ли в России заблокировать Telegram?
А правда ли, что в России уже заблокировали WhatsApp*?
Где можно общаться, если Telegram и WhatsApp* работают с перебоями?
Чтобы оставаться на связи, можно пользоваться следующими приложениями:
- "VK Мессенджер":
- "Яндекс Мессенджер";
- "Одноклассники";
- Max.
Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" – приложения из "белого списка", который составило Минцифры РФ. Это значит, что сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета. Их периодически вводят в регионах из-за угрозы атак беспилотников.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
15:25:47 03-12-2025
Пожалуй, пока стационарный погожу отключать...А то всё запретят,хоть как-то договориться о встрече.
15:37:00 03-12-2025
Светлана (15:25:47 03-12-2025) Пожалуй, пока стационарный погожу отключать...А то всё запре... Можно по-старинке цветок в горшке на подоконник выставлять, это будет значить, что готова к встрече)
17:07:10 03-12-2025
Гость (15:37:00 03-12-2025) Можно по-старинке цветок в горшке на подоконник выставлять, ... а обычно где стоят цветы, если не на подоконнике? глупости какие-то
18:19:38 03-12-2025
Гость (17:07:10 03-12-2025) а обычно где стоят цветы, если не на подоконнике? глупости к... На рояле
10:10:27 04-12-2025
Гость (17:07:10 03-12-2025) а обычно где стоят цветы, если не на подоконнике? глупости к...
На поколоднике насяльника
15:32:55 03-12-2025
... ну всё понятно !
Ютюб официально тоже никто не блокировал ...
15:52:20 03-12-2025
это уже больше похоже на истерику. как же, видимо, страшно-то, а
16:02:26 03-12-2025
Точно такая же была статья, но про вотсап. И там был телеграмм в списке для общения. Еще неделька и останется один МАХ.
16:07:52 03-12-2025
Гость (16:02:26 03-12-2025) Точно такая же была статья, но про вотсап. И там был телегра... Но при этом будут говорить что выбирать где общаться мы можем сами
16:06:40 03-12-2025
Все работает. Причем у всех в телефонном списке. Почему столько странных сообщений, что в РФ все тормозит? Боты что ли?
17:08:30 03-12-2025
Гость (16:06:40 03-12-2025) Все работает. Причем у всех в телефонном списке. Почему стол... Серьезно? За инет уже хз зачем платить, все позаблочено и работает криво-косо.
23:55:39 03-12-2025
Интересно кому принадлежит Макс.
02:56:31 04-12-2025
все стабильно работает. а на самом деле гарантированно работать будет только макс. поэтому сами решайте " вам шашечки - или ехать?" кому важна действительно комм. по работе и организационное - те давно там, в максе, и не парятся
09:56:37 04-12-2025
Гость (02:56:31 04-12-2025) все стабильно работает. а на самом деле гарантированно работ...
Ошейник защищает меня от укусов волков, а цепь нужна, чтобы меня никто не украл.