На сбои массово жалуются жители Сибири и Дальнего Востока

03 декабря 2025, 15:20, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

3 декабря 2025 года россияне столкнулись с масштабными сбоями в Telegram. Пользователи жалуются на скорость работы мессенджера: сообщения приходят медленно либо не отправляются вовсе. Некоторые вообще не могут открыть приложение и ищут альтернативы, которые позволят оставаться на связи.

О том, почему в России не работает Telegram и где можно общаться во время сбоев, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России не работает Telegram? «Не открывается приложение».

«Невозможно отправить сообщение».

«Не работает, пишет "соединение"», – жалуются на работу Telegram россияне. По данным сервиса Downdetector , наибольшее количество жалоб приходит из Магаданской, Новосибирской, Иркутской и Омской областей, а также из Красноярского края. Вот что пишут пользователи: В этом убедились и корреспонденты amic.ru. Кроме вышеперечисленных проблем возникли трудности с загрузкой медиа. Изображения, видео и голосовые сообщения скачиваются медленно либо вообще не загружаются.

2 Почему Telegram в России работает медленно? Причины сбоев в работе мессенджера неизвестны. Возможно, это связано с ограничениями, которые Роскомнадзор ранее ввел в отношении Telegram. Напомним, 13 августа это коснулось звонков в приложении , а с 22 октября частичные ограничения распространили на весь мессенджер Тогда в ведомстве объяснили, что это необходимо для борьбы с мошенниками и вербовщиками: наряду с WhatsApp* его используют для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность. «По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», – пояснили в РКН.

3 Могут ли в России заблокировать Telegram? Официальных заявлений по этому поводу пока не делали ни в одном ведомстве. Напомним, Роскомнадзор лишь частично ограничил его работу, но речи о блокировке мессенджера пока не идет.

4 А правда ли, что в России уже заблокировали WhatsApp*? С 25 ноября мессенджер WhatsApp* тоже работает с перебоями: пользователи не могут отправлять и получать сообщения, а также загружать фотографии, аудио- и видеофайлы. Роскомнадзор заявил, что постепенно вводит ограничения в работе мессенджера , потому что он не выполняет законодательство РФ. В надзорной службе россиянам посоветовали перейти на другие сервисы. В качестве альтернативы РКН рекомендовал отечественную платформу Max.

5 Где можно общаться, если Telegram и WhatsApp* работают с перебоями? Чтобы оставаться на связи, можно пользоваться следующими приложениями: "VK Мессенджер":

"Яндекс Мессенджер";

"Одноклассники";

Max. Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" – приложения из "белого списка", который составило Минцифры РФ. Это значит, что сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета. Их периодически вводят в регионах из-за угрозы атак беспилотников.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России