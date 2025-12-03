НОВОСТИОбщество

Почему в России не работает Telegram и правда ли, что его уже заблокировали?

На сбои массово жалуются жители Сибири и Дальнего Востока

03 декабря 2025, 15:20, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru
Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

3 декабря 2025 года россияне столкнулись с масштабными сбоями в Telegram. Пользователи жалуются на скорость работы мессенджера: сообщения приходят медленно либо не отправляются вовсе. Некоторые вообще не могут открыть приложение и ищут альтернативы, которые позволят оставаться на связи.

О том, почему в России не работает Telegram и где можно общаться во время сбоев, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что в России не работает Telegram?

По данным сервиса Downdetector, наибольшее количество жалоб приходит из Магаданской, Новосибирской, Иркутской и Омской областей, а также из Красноярского края. Вот что пишут пользователи:
  • «Не открывается приложение».
  • «Невозможно отправить сообщение».
  • «Не работает, пишет "соединение"», – жалуются на работу Telegram россияне.

В этом убедились и корреспонденты amic.ru. Кроме вышеперечисленных проблем возникли трудности с загрузкой медиа. Изображения, видео и голосовые сообщения скачиваются медленно либо вообще не загружаются.

2

Почему Telegram в России работает медленно?

Причины сбоев в работе мессенджера неизвестны. Возможно, это связано с ограничениями, которые Роскомнадзор ранее ввел в отношении Telegram. Напомним, 13 августа это коснулось звонков в приложении, а с 22 октября частичные ограничения распространили на весь мессенджер.
Тогда в ведомстве объяснили, что это необходимо для борьбы с мошенниками и вербовщиками: наряду с WhatsApp* его используют для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность. 
«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», – пояснили в РКН. 
3

Могут ли в России заблокировать Telegram?

Официальных заявлений по этому поводу пока не делали ни в одном ведомстве. Напомним, Роскомнадзор лишь частично ограничил его работу, но речи о блокировке мессенджера пока не идет.
4

А правда ли, что в России уже заблокировали WhatsApp*?

С 25 ноября мессенджер WhatsApp* тоже работает с перебоями: пользователи не могут отправлять и получать сообщения, а также загружать фотографии, аудио- и видеофайлы. Роскомнадзор заявил, что постепенно вводит ограничения в работе мессенджера, потому что он не выполняет законодательство РФ. В надзорной службе россиянам посоветовали перейти на другие сервисы. В качестве альтернативы РКН рекомендовал отечественную платформу Max.
5

Где можно общаться, если Telegram и WhatsApp* работают с перебоями?

Чтобы оставаться на связи, можно пользоваться следующими приложениями:

  • "VK Мессенджер":
  • "Яндекс Мессенджер";
  • "Одноклассники";
  • Max.

Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" – приложения из "белого списка", который составило Минцифры РФ. Это значит, что сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета. Их периодически вводят в регионах из-за угрозы атак беспилотников.  

 *Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Роскомнадзор частично ограничил работу WhatsApp* и Telegram для борьбы с мошенниками

В ведомстве отметили, что неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия владельцам мессенджеров, однако они были проигнорированы
НОВОСТИОбщество
Россия мессенджеры новые технологии

Комментарии 14

Avatar Picture
Светлана

15:25:47 03-12-2025

Пожалуй, пока стационарный погожу отключать...А то всё запретят,хоть как-то договориться о встрече.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:00 03-12-2025

Светлана (15:25:47 03-12-2025) Пожалуй, пока стационарный погожу отключать...А то всё запре... Можно по-старинке цветок в горшке на подоконник выставлять, это будет значить, что готова к встрече)

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:10 03-12-2025

Гость (15:37:00 03-12-2025) Можно по-старинке цветок в горшке на подоконник выставлять, ... а обычно где стоят цветы, если не на подоконнике? глупости какие-то

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:38 03-12-2025

Гость (17:07:10 03-12-2025) а обычно где стоят цветы, если не на подоконнике? глупости к... На рояле

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:27 04-12-2025

Гость (17:07:10 03-12-2025) а обычно где стоят цветы, если не на подоконнике? глупости к...
На поколоднике насяльника

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

15:32:55 03-12-2025

... ну всё понятно !
Ютюб официально тоже никто не блокировал ...

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:20 03-12-2025

это уже больше похоже на истерику. как же, видимо, страшно-то, а

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:26 03-12-2025

Точно такая же была статья, но про вотсап. И там был телеграмм в списке для общения. Еще неделька и останется один МАХ.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:52 03-12-2025

Гость (16:02:26 03-12-2025) Точно такая же была статья, но про вотсап. И там был телегра... Но при этом будут говорить что выбирать где общаться мы можем сами

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:40 03-12-2025

Все работает. Причем у всех в телефонном списке. Почему столько странных сообщений, что в РФ все тормозит? Боты что ли?

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:30 03-12-2025

Гость (16:06:40 03-12-2025) Все работает. Причем у всех в телефонном списке. Почему стол... Серьезно? За инет уже хз зачем платить, все позаблочено и работает криво-косо.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:55:39 03-12-2025

Интересно кому принадлежит Макс.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:56:31 04-12-2025

все стабильно работает. а на самом деле гарантированно работать будет только макс. поэтому сами решайте " вам шашечки - или ехать?" кому важна действительно комм. по работе и организационное - те давно там, в максе, и не парятся

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:37 04-12-2025

Гость (02:56:31 04-12-2025) все стабильно работает. а на самом деле гарантированно работ...
Ошейник защищает меня от укусов волков, а цепь нужна, чтобы меня никто не украл.

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров