Почему выпадают волосы и как это исправить?

Специалисты медцентра "Диона" рассказали о причинах, видах и подходах к лечению алопеции

Потеря волос – распространенная проблема. Облысение портит не только внешний вид, но и может оказывать влияние на качество жизни. Современная медицина выделяет несколько причин и форм заболевания, каждая из которых требует индивидуального подхода. Специалисты медцентра "Диона" рассказали, почему появляется алопеция и какие методы лечения наиболее эффективны.

Причины выпадения волос

Чаще всего выпадение – это сигнал организма о внутренних сбоях. Среди распространенных предпосылок выделяют:

гормональные перестройки;

аутоиммунные заболевания;

анемию, дефицит витаминов;

хронические стрессы, эмоциональное перенапряжение;

наследственность;

прием определенных препаратов;

кожные заболевания головы;

агрессивный уход за волосами.

Важно помнить, что источники болезни не всегда очевидны, поэтому обращение к специалисту – первый шаг к восстановлению.

Виды и типы заболевания

Андрогенетическая алопеция – разновидность облысения, вызванная гормональными изменениями. Появление первых признаков может начинаться уже в 18–25 лет, особенно если у родственников была похожая проблема.

Для точного диагноза применяют:

трихоскопию;

фототрихограмму;

анализы на гормоны, дефицит микроэлементов.

Лечение включает:

местные средства;

гормональную коррекцию у женщин;

прием антиандрогенов;

мезотерапию;

трансплантацию волос при запущенных формах.

Диффузная алопеция – форма, при которой облысение происходит равномерно по всей поверхности головы, без образования четко очерченных залысин. Часто проявляется незаметно, но прогрессирует довольно быстро, что может приводить к выраженному истончению волос.

Для диагностики используют:

лабораторные анализы;

трихоскопию;

фототрихограмму.

Лечение включает устранение причин, нормализацию питания, прием витаминов, физиотерапию, а также наружные препараты, стимулирующие рост волос.

Гнездная алопеция (очаговая) – разновидность облысения, при которой внезапно появляются четко ограниченные участки полного выпадения волос. Зоны могут быть одиночными или множественными, сливаясь между собой.

До конца механизмы появления этой формы не изучены, но ведущей считают аутоиммунную теорию: иммунная система ошибочно атакует собственные волосяные фолликулы, воспринимая их как чужеродные элементы.

Диагностика:

осмотр трихолога;

трихограмма;

биопсия кожи головы (при необходимости).

Лечение может включать:

кортикостероиды местно или системно;

иммуносупрессивную терапию;

физиотерапию;

психологическую поддержку.

Ранняя диагностика, а также грамотное лечение позволяют добиться длительной ремиссии.

Лечение выпадения волос

Вне зависимости от формы заболевания лечение требует комплексного подхода. Записаться на прием к врачу-трихологу и пройти диагностику можно в медцентре "Диона" . Специалисты подберут лечение, направленное на восстановление здоровья кожи головы и волосяных фолликулов.

