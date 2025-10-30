НОВОСТИОбщество

Воду для похудения придумали в Японии

Сообщается, что новая разработка подойдет тем, у кого сидячий образ жизни

30 октября 2025, 22:00, ИА Амител

Вода в магазине / Фото: предоставлено amic.ru

В Японии разработали воду Tokusui, позиционируемую как минералка для похудения, предназначенная для борьбы с избыточным весом, особенно у офисных сотрудников, сталкивающихся с сидячим образом жизни. 

Этот бескалорийный напиток не содержит сахара, в его состав входят лишь вода и ферментированные рисовые отруби, улучшающие метаболизм жиров, что приводит к уменьшению жировых отложений.

Ранее сообщалось об угрозе популярного напитка здоровью молодежи. Как утверждают ученые, бабл-ти может быть вреден сразу в нескольких проявлениях. Опасность заключается и в шариках тапиоки, которые делают из крахмала маниоки – корнеплода, способного активно впитывать тяжелые металлы из почвы. При регулярном употреблении таких ингредиентов у человека может нарушаться работа желудка, вплоть до его закупорки.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

22:32:49 30-10-2025

На любой воде очень сложно поправиться.
Вот если бы они майонез такой придумали

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:01:13 30-10-2025

"разработали воду Tokusui"----- Я думал, что "Фукусимской" назовут. По аналогии с нашими "Карачинской" и "Касмалинской"

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:39:21 30-10-2025

Гость (23:01:13 30-10-2025) "разработали воду Tokusui"----- Я думал, что "Фукусимской" н... И фонарик при прогулках ночью брать не надо.

  Нравится
Ответить
