Сообщается, что новая разработка подойдет тем, у кого сидячий образ жизни

30 октября 2025, 22:00, ИА Амител

Вода в магазине / Фото: предоставлено amic.ru

В Японии разработали воду Tokusui, позиционируемую как минералка для похудения, предназначенная для борьбы с избыточным весом, особенно у офисных сотрудников, сталкивающихся с сидячим образом жизни.

Этот бескалорийный напиток не содержит сахара, в его состав входят лишь вода и ферментированные рисовые отруби, улучшающие метаболизм жиров, что приводит к уменьшению жировых отложений.

Ранее сообщалось об угрозе популярного напитка здоровью молодежи. Как утверждают ученые, бабл-ти может быть вреден сразу в нескольких проявлениях. Опасность заключается и в шариках тапиоки, которые делают из крахмала маниоки – корнеплода, способного активно впитывать тяжелые металлы из почвы. При регулярном употреблении таких ингредиентов у человека может нарушаться работа желудка, вплоть до его закупорки.