Почти 30 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
В их числе пять международных
08 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
Самолет / Фото: amic.ru
В международном аэропорту Толмачево имени А. И. Покрышкина в понедельник, 8 сентября, задерживается прибытие 27 авиарейсов. Об этом сообщается на онлайн-табло.
Задерживается прилет лайнеров из Иркутска, Владивостока, Абакана, Братска, Кызыла, Сочи, Благовещенска, Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Москвы, Горно-Алтайска, Сургута, Омска.
Также указано пять международных рейсов: Пекин (Китай), Бишкек (Кыргызстан), Баку (Азербайджан), Стамбул (Турция), Усть-Каменогорск (Казахстан).
11:05:17 08-09-2025
и почему же?
11:18:01 08-09-2025
Гость (11:05:17 08-09-2025) и почему же?... Может туман.
11:47:54 10-09-2025
Гость (11:18:01 08-09-2025) Может туман.... Я работаю как раз в аэропорту, там реально сильный туман был в понедедьник