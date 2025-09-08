Почти 30 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска

В их числе пять международных

08 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В международном аэропорту Толмачево имени А. И. Покрышкина в понедельник, 8 сентября, задерживается прибытие 27 авиарейсов. Об этом сообщается на онлайн-табло.

Задерживается прилет лайнеров из Иркутска, Владивостока, Абакана, Братска, Кызыла, Сочи, Благовещенска, Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Москвы, Горно-Алтайска, Сургута, Омска.

Также указано пять международных рейсов: Пекин (Китай), Бишкек (Кыргызстан), Баку (Азербайджан), Стамбул (Турция), Усть-Каменогорск (Казахстан).