Почти 90% детей мигрантов не попадут в российские школы в новом учебном году

Большинство детей иностранцев не смогли пройти тест на знание русского языка

11 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В России большинство детей мигрантов не смогут начать обучение в школах в новом учебном году. По данным Рособрнадзора, 87% приезжих детей не прошли по требованиям для зачисления.

Всего подали заявки на обучение около 23 тысяч детей. Из них лишь восемь тысяч корректно оформили документы, а к этапу тестирования допустили 5,9 тысячи человек.

По итогам экзаменов только половина претендентов смогла справиться с вступительным испытанием по русскому языку. Экзамен сдали 2,9 тысячи детей, которые и будут зачислены в школы.

Таким образом, девять из десяти детей мигрантов не смогут пойти в российские школы с началом нового учебного года.

Ранее сообщалось, что обязательное тестирование по русскому языку, необходимое для поступления в школу, в 2025 году в Алтайском крае успешно прошли 48 детей мигрантов.