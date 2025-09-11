Почти 90% детей мигрантов не попадут в российские школы в новом учебном году
Большинство детей иностранцев не смогли пройти тест на знание русского языка
11 сентября 2025, 09:30, ИА Амител
В России большинство детей мигрантов не смогут начать обучение в школах в новом учебном году. По данным Рособрнадзора, 87% приезжих детей не прошли по требованиям для зачисления.
Всего подали заявки на обучение около 23 тысяч детей. Из них лишь восемь тысяч корректно оформили документы, а к этапу тестирования допустили 5,9 тысячи человек.
По итогам экзаменов только половина претендентов смогла справиться с вступительным испытанием по русскому языку. Экзамен сдали 2,9 тысячи детей, которые и будут зачислены в школы.
Таким образом, девять из десяти детей мигрантов не смогут пойти в российские школы с началом нового учебного года.
Ранее сообщалось, что обязательное тестирование по русскому языку, необходимое для поступления в школу, в 2025 году в Алтайском крае успешно прошли 48 детей мигрантов.
родители не обеспечили обучение своих детей.
их тоже?
09:43:05 11-09-2025
А теперь вопрос - куда они пойдут вместо школы? Им ведь не всегда будет по 7-8 лет. Лет через пять получим подростковые банды из детей, не знающих языка и никак не встроенных в общество, варящихся исключительно в среде диаспоры. То есть вместо того, чтобы их ассимилировать, мы их намеренно изолируем. Ну отличная идея, чо. А организовать курсы, где бы они могли изучать язык и готовиться к экзаменам?
09:52:02 11-09-2025
Гость (09:43:05 11-09-2025) А теперь вопрос - куда они пойдут вместо школы? Им ведь не в... никто и никуда ассимилироваться не собирается, не надо этих сказок.
про этнические банды, которые страна получит в перспективе, лучше задайте вопросы прорабу из минстроя, которому ценные специалисты нужны
10:18:59 11-09-2025
Гость (09:52:02 11-09-2025) никто и никуда ассимилироваться не собирается, не надо этих... Про "не собирается" - это вы сейчас про семилетних детей?.. Вот очень я сомневаюсь, что они рассуждают на таком уровне. Как раз их и можно попытаться хоть как-то встроить в общество, вместо того, чтобы намеренно лепить из них озлобленных изгоев.
10:42:39 11-09-2025
Гость (10:18:59 11-09-2025) Про "не собирается" - это вы сейчас про семилетних детей?.. ... Особый "Дух" России не способен решить такие вопросы, здесь коррупционные схемы не работают.
09:55:38 11-09-2025
Гость (09:43:05 11-09-2025) А теперь вопрос - куда они пойдут вместо школы? Им ведь не в... Так далеко они не смотрят, это будут проблемы уже других людей
10:57:04 11-09-2025
Гость (09:43:05 11-09-2025) А теперь вопрос - куда они пойдут вместо школы? Им ведь не в... забери себе их , всех и ассимилируй сколько влезет
а мне мои дети нужны
11:26:03 11-09-2025
Гость (10:57:04 11-09-2025) забери себе их , всех и ассимилируй сколько влезета мне ... А ничего, что именно вашим детям придется в скором будущем с ними по одним улицам ходить?..
12:36:06 11-09-2025
Гость (09:43:05 11-09-2025) А теперь вопрос - куда они пойдут вместо школы? Им ведь не в... Пожалуйста, пусть будут курсы, но только не за наш счет. Вот родители их пусть и оплачивают. Или репетиторов нанимают.
13:21:12 11-09-2025
Гость (12:36:06 11-09-2025) Пожалуйста, пусть будут курсы, но только не за наш счет. Вот... Так в СМИ сообщали, что есть БЕСПЛАТНЫЕ курсы для желающих изучать русский язык. Только мигранты почему-то не хотят водить детей на курсы.
16:00:42 11-09-2025
Гость (13:21:12 11-09-2025) Так в СМИ сообщали, что есть БЕСПЛАТНЫЕ курсы для желающих и... Ой... А еще в СМИ сообщают, причем регулярно, что у нас цены снижаются, зарплаты растут, и вообще вокруг благолепие.
17:26:55 11-09-2025
Гость (16:00:42 11-09-2025) Ой... А еще в СМИ сообщают, причем регулярно, что у нас цены... 9 июня 2025
Минпросвещения представило организации для курсов по русскому для детей мигрантов
Согласно документу, в 18 регионах из 89 пока нет программ обучения для детей иностранных граждан, не прошедших тестирование
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минпросвещения России опубликовало перечень образовательных организаций в субъектах РФ, которые будут реализовывать программы обучения русскому языку для детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка перед поступлением в школы.
Список представлен на сайте ведомства. Согласно документу, в 18 регионах из 89 пока нет программ обучения русскому языку для детей иностранных граждан, не прошедших тестирование. В частности, это Запорожская область, Брянская область, Ульяновская область, Республика Крым, Чукотский автономный округ, Севастополь, Вологодская область, Республика Карелия, Республика Адыгея, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Владимирская область, Рязанская область, Пензенская область, Херсонская область, Курганская область, Смоленская область и Республика Саха (Якутия).
///Нашего края в списке этих 18 регионов нет, значит, такая программа у нас действует.
17:23:44 11-09-2025
Гость (09:43:05 11-09-2025) А теперь вопрос - куда они пойдут вместо школы? Им ведь не в...
А ты еще их в зад не хочешь поцеловать? Бери под совю опеку, как и те, кто согласен с тобой.
09:49:13 11-09-2025
Обидно
10:11:47 11-09-2025
Гость (09:43:05 11-09-2025) А теперь вопрос - куда они пойдут вместо школы? Им ведь не в... Их ждут на родине, с родным языком
10:22:10 11-09-2025
Петр (10:11:47 11-09-2025) Их ждут на родине, с родным языком... Мил человек, а давайте еще раз, медленно и по буквам. Вы сейчас предлагаете их депортировать? Так этого, насколько я вижу, никто как раз делать и не собирается. Так что увы вам, но ваш пост из разряда выдать желаемое за действительное. То есть депортировать их в обозримом будущем никто не будет, а вот в школу они уже не пошли. И мы возвращаемся к тому, о чем я пишу в первом посте.
10:56:21 11-09-2025
Гость (10:22:10 11-09-2025) Мил человек, а давайте еще раз, медленно и по буквам. Вы сей... придется депортировать
и родителей
се ляви
11:23:44 11-09-2025
Гость (10:56:21 11-09-2025) придется депортировать и родителейсе ляви... Кому придется-то?) Ни вы, ни я на этот процесс повлиять не в силах. Так что пока мы имеем детей, которые будут шляться по улицам и непонятно чем заниматься. Уже. А депортиация в призрачном будущем. Может быть.
09:30:39 12-09-2025
Гость (11:23:44 11-09-2025) Кому придется-то?) Ни вы, ни я на этот процесс повлиять не в... а вы предлагаете чтоб они не только по улицам шлялись, но и в школах нашим детям учится мешали? места занимали, которых своим не хватает? .... вы щедрый)) то есть в приоритете у вас дети мигрантов, а на русских плевать? а дома они у себя не хотят поучится и там же жить? Что здесь вообще делают дети мигрантов????
10:17:20 11-09-2025
Смеёмся над европой, а сами через 5-10 лет обнаружим национальную бомбу у себя под пятой точкой.
10:32:01 11-09-2025
В родной кишлак или аул... Там живите... Там ваши страны...
16:40:16 11-09-2025
Иван (10:32:01 11-09-2025) В родной кишлак или аул... Там живите... Там ваши страны... ... Ванек, как же ты будешь двигать "Русский язык" по всему миру? Доживем, до того, что и сами разучимся на русском разговаривать.
10:36:58 11-09-2025
Приятно звучит
А теперь надо срочно проверить все эти семьи, как попали в страну, чем занимаются, почему родители не исполняют обязанности, дальше чемодан вокзал в аул...
Ценные специалисты это люди с высшим образованием инжинеры, доктора, учителя, а не "насяйника поколодник ровно выпирать"
11:02:52 11-09-2025
Гость (09:43:05 11-09-2025) А теперь вопрос - куда они пойдут вместо школы? Им ведь не в... а курсы за чей счет? снова за счет налогоплательщиков?
11:42:40 11-09-2025
Гость (11:02:52 11-09-2025) а курсы за чей счет? снова за счет налогоплательщиков?... Ну то есть проверять семьи за счет налогоплательщиков можно, занимать органы опеки ими за счет налогоплательщиков тоже можно, а вот тратить деньги налогоплательщиков на курсы языка для этих детей - низя. На курсы для двадцати тысяч детей на стосорокамиллионную Россию денег, конечно же, не будет.
11:02:54 11-09-2025
А теперь должны подключиться органы опеки, так как дети не обучаются - не ходят в школу, что может привести к более серьезным последствиям, включая лишение родительских прав, если будет установлен факт уклонения родителей от своих обязанностей.
11:29:57 11-09-2025
Лишать родительских прав (11:02:54 11-09-2025) А теперь должны подключиться органы опеки, так как дети не о... Кгхм... У нас органы опеки не изымают детей из семей, в которых их не кормят, бьют и еще что похуже. Всем плевать, главное же семья. А вы предлагаете, чтобы они шли в семьи не граждан РФ? Самому-то не смешно? По каким законам и кого будут лишать родительских прав? Не говоря уже о том, что в текущей ситуации те же мигранты будут просто жить тут нелегально, и вся недолга.
11:36:35 11-09-2025
Великая Россия не в состоянии ассимилировать 23 тыс. детей? И эти люди хотят вернуть СССР?
11:47:40 11-09-2025
Гость (11:36:35 11-09-2025) Великая Россия не в состоянии ассимилировать 23 тыс. детей? ... ассимидировать именно детей?
это как? отнять и в детдом?
клёво предложили, чё..
11:56:32 11-09-2025
Кто-то писал про депортацию. Да не нужно это. Поставить их в такие рамки, чтобы сами как тараканы по своим странам разбежались. Нужно пример брать с Китая. Китай самая древняя цивилизация. В голову нам вбивали десятки лет, что это отсталая страна, а это далеко не так. С 2007 года плотно занимаюсь изучением этой страны. Бывал там, жил там и даже преподавал русский язык в университете в Китае. 1. Получить гражданство КНР не реально. Американское, европейское в миллион раз проще получить (и я это не шучу насчет цифр). Разговаривал с людьми, которые по 20-25 лет прожили в Китае и так и не смогли получить гражданство китайское. Рассказывали, что знали только одного знаменитого русского ученого инжинера атомщика, которому дали гражданство за огромные заслуги перед Китаем. 2. В Китае допустят работать только человека имеющего высшее образование (чаще всего техническое и если гуманитарное то связанное с музыкой, искуством). На другие должности не возьмут на работу. Визу рабочую выдают на год. Возможно продлить через год. Через 5 лет только вид на жительство. Гражданство никогда. 3. Китайцы допускаю в свою страну только нужных людей, которые приносят пользу Китаю. Рассчет такой. Приехал. Принес пользу. Спасибо и езжай домой. Ты нам не нужен здесь. Также нужно поступать с наехавшими в РФ. Приехал. Построил дороги, дома. Заработал деньги. Спасибо. Уезжай домой. Нечего тащить сюда своих родственников и знакомых. Они пользу не приносят, а пользуются только деньгами граждан налогоплательщиков РФ.
12:24:53 11-09-2025
Гость (11:56:32 11-09-2025) Кто-то писал про депортацию. Да не нужно это. Поставить их в... Шикарный ответ!
12:43:33 11-09-2025
Гость (11:56:32 11-09-2025) Кто-то писал про депортацию. Да не нужно это. Поставить их в... Вы вроде как преподаватель, человек с высшим образованием, должны понимать, что пример Китая совершенно нерелевантен, так как там еще совсем недавно, до 2015 года ОГРАНИЧИВАЛИ рождаемость, и новые граждане им действительно НЕ НУЖНЫ, и даже просто рабочая сила не нужна, у них своей хватает.
12:56:24 11-09-2025
Гость (12:43:33 11-09-2025) Вы вроде как преподаватель, человек с высшим образованием, д... Уже нужны. А не получается. Более того, там огромная проблема - нехватка женщин. Селективные аборты и убийства новорожденных девочек принесли свои плоды, равно как и политика "одна семья - один ребенок". Теперь там крадут женщин и буквально держат их в рабстве, заставляя рожать, и это реальная проблема. Плюс везут рабынь из других стран, по крайней мере, из Въетнама точно.
16:39:54 11-09-2025
ВЫСЕЛЯТЬ к черту за кордон РФ!! сколько можно?!
16:42:56 11-09-2025
Что тут? Представители диаспоры за своих бьются?
16:55:10 11-09-2025
Женщины не хотят рожать? Создадут ИИ, который создаст биофермы по вынашиванию детей без участия женщин, затем воспитание по стандартам государства, как на птицефермах и выбраковка при получение "путевки" в жизнь.