НОВОСТИОбщество

Почти две трети россиян поддержали создание национального мессенджера

Новая платформа привлекает граждан РФ вкладом в повышение безопасности данных и технологический суверенитет страны

30 июля 2025, 21:40, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Почти две трети граждан России поддержали создание национального мессенджера. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. 

Эксперты опросили россиян на тему использования мессенджеров, а также осведомленности о создании и развитии национального мессенджера в стране. Опрос показал, что как минимум одним из семи мессенджеров, принимавших участие в исследовании, пользуется 85% россиян. Чаще всего они нужны для связи с семьей и друзьями.

При этом 53% опрошенных приветствуют концепцию "единого окна", которое подразумевает множество функций в одном приложении. Кроме того, о разработке национального мессенджера знают 58% респондентов. Новая платформа привлекает граждан РФ вкладом в повышение безопасности данных и технологический суверенитет страны.

интернет новые технологии

Комментарии 24

Avatar Picture
Гость

21:51:36 30-07-2025

Ну вот пусть две трети россиян и ждут. Мне-то какая беда и проблема. Меня воцап устраивает.

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:32:16 30-07-2025

Гость (21:51:36 30-07-2025) Ну вот пусть две трети россиян и ждут. Мне-то какая беда и п... ну тут как бы не в тебе дело же, чо как маленький-то

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:03:39 30-07-2025

Где кого спрашивали? Меня никто не спрашивал. Ватсап телега вполне устраивают

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:45:55 30-07-2025

Гость (22:03:39 30-07-2025) Где кого спрашивали? Меня никто не спрашивал. Ватсап телега ... Да, Всегда актуальная тема. Количество опрошенных не равно количеству россиян. И заявления такого рода что две третьих поддержали/ одобряют и прочее просто бессмысленны

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:10:17 30-07-2025

На Прудских ни одну бабку не опросили

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:49:52 30-07-2025

покажите мне этих людей. у кого ни спрошу, все кривятся, услышав об этом НМ

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:05:16 30-07-2025

Столы буквально завалены письмами с просьбами граждан о национальном мессенджере

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:25:47 30-07-2025

почему-то маловато, я думал 146% . Скромно считать стали...

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
кулик кулика

23:59:05 30-07-2025

Ага..а вперед одобрили повышение пенсионного возраста,срок Президенства и одобрили все СВО!!!А вот еще одобрили отключение интернета!!!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

01:44:51 31-07-2025

Что то, судя по комментариям даже 1/3 не поддерживает, видимо не там опрашивали...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:53:19 31-07-2025

Странно как то и не логично, о разработке национального мессенджера знают 58% респондентов,а поддержали 2/3-как можно поддерживать то о чем не знаешь

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

08:32:55 31-07-2025

Какой "национальный" мессенджер, если нет ни одного национально смартфона? Только идиот считает, что данные утекают исключительно через мессенджеры. Для начала восстановите радиопромышленность, потом попробуйте выпустить хоть один полностью отечественный телевизор, радиоприемник, телефон. Я не говорю уже о компьютерах. А потом объясните каким образом после простого разговора в офисе через пять минут весь интернет забит рекламой на тему обсуждения? Т.е. прослушкой через телефон напрямую могут пользоваться рекламные системы!!! А вы говорите о какой то безопасности мессенджеров...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:11 31-07-2025

Дюша (08:32:55 31-07-2025) Какой "национальный" мессенджер, если нет ни одного национал...
а вам надо все и сразу? шустрый вы наш. быстро только кошки родятся

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:32 31-07-2025

Гость (10:19:11 31-07-2025) а вам надо все и сразу? шустрый вы наш. быстро только ко... поэтому в первую очередь делам то где деньги пилятся быстрее

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:36 31-07-2025

__"Новая платформа привлекает граждан РФ вкладом в повышение безопасности данных и технологический суверенитет страны"___ Безопасность как у Аэрофлота?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

09:08:43 31-07-2025

😁
Количество "россиян" резко сократилось - теперь это только жители Кремля...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:11:19 31-07-2025

Кхм... (09:08:43 31-07-2025) 😁Количество "россиян" резко сократилось - теперь это то... и я ещё.
вы как знаете.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

09:30:16 31-07-2025

Россияне много чего уже поддержали. И вторжение в Афганистан поддержали. И списание долгов Анголам перед СССР поддержали, и выделение помощи Папуасиям поддержали, и повышение пенсионного возраста поддержали,и повышение цен на продукты поддержали.
Они всё поддержат, потому что их никто и не спрашивает.
"Россияне поддержали" = "мы всё решили за вас, ваше мнение никто не спрашивал".

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:04 31-07-2025

1 (09:30:16 31-07-2025) Россияне много чего уже поддержали. И вторжение в Афганистан...
чтобы свое мнение иметь, надо иметь информацию. а то развелось шариковых со своим ценным мнением, не было никогда демократии и не будет. если вы конечно хотите жить в сильном государстве. и не надо рассказывать про заграничные свободы и мнения народа. увидели уже, как там свободно, ага. а кто не понял это за 3,5 г, то и объяснять не нужно, т.к. бесполезно....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:20 31-07-2025

Гость (17:51:04 31-07-2025) чтобы свое мнение иметь, надо иметь информацию. а то раз... А что не так с демократией в Европе и Штатах? Вроде за поиск информации в интернете не садят, правительство критиковать не запрещают, демонстрации не разгоняют. По Байдену и Трампу только самый ленивый американец не прошелся.




  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:56 31-07-2025

А эти две трети сейчас с нами в одной комнате?) И да, зачем мне мессенджер и принцип одного окна, если этот мессенджер все равно не будет работать вне квартиры, ибо мобильного интернета не будет?.. А дома я на те же Госуслуги и с компа зайду, если они, конечно, не лягут.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

10:31:18 31-07-2025

Инстасамка , суверенитет, национальный - за деньги Да! - фу ...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:06 31-07-2025

Меня и моих соседей никто ни о чем не спрашивали. Такая же фикция, как и выборах.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:56 31-07-2025

Рутуб стал вести себя, как Ютуб. Показывает только комментарии. Вместо видео крутится колечко. Ждём такого же качества новый мессенджер

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров