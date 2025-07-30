Почти две трети россиян поддержали создание национального мессенджера
Новая платформа привлекает граждан РФ вкладом в повышение безопасности данных и технологический суверенитет страны
30 июля 2025, 21:40, ИА Амител
Почти две трети граждан России поддержали создание национального мессенджера. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Эксперты опросили россиян на тему использования мессенджеров, а также осведомленности о создании и развитии национального мессенджера в стране. Опрос показал, что как минимум одним из семи мессенджеров, принимавших участие в исследовании, пользуется 85% россиян. Чаще всего они нужны для связи с семьей и друзьями.
При этом 53% опрошенных приветствуют концепцию "единого окна", которое подразумевает множество функций в одном приложении. Кроме того, о разработке национального мессенджера знают 58% респондентов. Новая платформа привлекает граждан РФ вкладом в повышение безопасности данных и технологический суверенитет страны.
Ну вот пусть две трети россиян и ждут. Мне-то какая беда и проблема. Меня воцап устраивает.
Гость (21:51:36 30-07-2025) Ну вот пусть две трети россиян и ждут. Мне-то какая беда и п... ну тут как бы не в тебе дело же, чо как маленький-то
Где кого спрашивали? Меня никто не спрашивал. Ватсап телега вполне устраивают
Гость (22:03:39 30-07-2025) Где кого спрашивали? Меня никто не спрашивал. Ватсап телега ... Да, Всегда актуальная тема. Количество опрошенных не равно количеству россиян. И заявления такого рода что две третьих поддержали/ одобряют и прочее просто бессмысленны
На Прудских ни одну бабку не опросили
покажите мне этих людей. у кого ни спрошу, все кривятся, услышав об этом НМ
Столы буквально завалены письмами с просьбами граждан о национальном мессенджере
почему-то маловато, я думал 146% . Скромно считать стали...
Ага..а вперед одобрили повышение пенсионного возраста,срок Президенства и одобрили все СВО!!!А вот еще одобрили отключение интернета!!!
Что то, судя по комментариям даже 1/3 не поддерживает, видимо не там опрашивали...
Странно как то и не логично, о разработке национального мессенджера знают 58% респондентов,а поддержали 2/3-как можно поддерживать то о чем не знаешь
Какой "национальный" мессенджер, если нет ни одного национально смартфона? Только идиот считает, что данные утекают исключительно через мессенджеры. Для начала восстановите радиопромышленность, потом попробуйте выпустить хоть один полностью отечественный телевизор, радиоприемник, телефон. Я не говорю уже о компьютерах. А потом объясните каким образом после простого разговора в офисе через пять минут весь интернет забит рекламой на тему обсуждения? Т.е. прослушкой через телефон напрямую могут пользоваться рекламные системы!!! А вы говорите о какой то безопасности мессенджеров...
а вам надо все и сразу? шустрый вы наш. быстро только кошки родятся
Гость (10:19:11 31-07-2025) а вам надо все и сразу? шустрый вы наш. быстро только ко... поэтому в первую очередь делам то где деньги пилятся быстрее
__"Новая платформа привлекает граждан РФ вкладом в повышение безопасности данных и технологический суверенитет страны"___ Безопасность как у Аэрофлота?
Количество "россиян" резко сократилось - теперь это только жители Кремля...
Россияне много чего уже поддержали. И вторжение в Афганистан поддержали. И списание долгов Анголам перед СССР поддержали, и выделение помощи Папуасиям поддержали, и повышение пенсионного возраста поддержали,и повышение цен на продукты поддержали.
Они всё поддержат, потому что их никто и не спрашивает.
"Россияне поддержали" = "мы всё решили за вас, ваше мнение никто не спрашивал".
1 (09:30:16 31-07-2025) Россияне много чего уже поддержали. И вторжение в Афганистан...
чтобы свое мнение иметь, надо иметь информацию. а то развелось шариковых со своим ценным мнением, не было никогда демократии и не будет. если вы конечно хотите жить в сильном государстве. и не надо рассказывать про заграничные свободы и мнения народа. увидели уже, как там свободно, ага. а кто не понял это за 3,5 г, то и объяснять не нужно, т.к. бесполезно....
Гость (17:51:04 31-07-2025) чтобы свое мнение иметь, надо иметь информацию. а то раз... А что не так с демократией в Европе и Штатах? Вроде за поиск информации в интернете не садят, правительство критиковать не запрещают, демонстрации не разгоняют. По Байдену и Трампу только самый ленивый американец не прошелся.
А эти две трети сейчас с нами в одной комнате?) И да, зачем мне мессенджер и принцип одного окна, если этот мессенджер все равно не будет работать вне квартиры, ибо мобильного интернета не будет?.. А дома я на те же Госуслуги и с компа зайду, если они, конечно, не лягут.
Инстасамка , суверенитет, национальный - за деньги Да! - фу ...
Меня и моих соседей никто ни о чем не спрашивали. Такая же фикция, как и выборах.
Рутуб стал вести себя, как Ютуб. Показывает только комментарии. Вместо видео крутится колечко. Ждём такого же качества новый мессенджер