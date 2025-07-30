Почти две трети россиян поддержали создание национального мессенджера

Новая платформа привлекает граждан РФ вкладом в повышение безопасности данных и технологический суверенитет страны

30 июля 2025, 21:40, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Почти две трети граждан России поддержали создание национального мессенджера. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Эксперты опросили россиян на тему использования мессенджеров, а также осведомленности о создании и развитии национального мессенджера в стране. Опрос показал, что как минимум одним из семи мессенджеров, принимавших участие в исследовании, пользуется 85% россиян. Чаще всего они нужны для связи с семьей и друзьями.

При этом 53% опрошенных приветствуют концепцию "единого окна", которое подразумевает множество функций в одном приложении. Кроме того, о разработке национального мессенджера знают 58% респондентов. Новая платформа привлекает граждан РФ вкладом в повышение безопасности данных и технологический суверенитет страны.