Почти готов. Долгожданный тубдиспансер в Новоалтайске откроют в первой половине 2026 года

Строители уже на финише, но еще предстоит лицензировать объект и оснастить его оборудованием, рассказал Дмитрий Попов

30 ноября 2025, 06:55, ИА Амител

Строящееся здание диспансера / Фото: правительство Алтайского края

В первой половине 2026 года в Новоалтайске введут в эксплуатацию новый корпус Краевого противотуберкулезного диспансера. Об этом в ходе своей пресс-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он отметил, что строители уже на финишной прямой: работы будут завершены в самое ближайшее время. Но первый квартал следующего года уйдет на передачу здания Минздраву, получение необходимой документации, лицензирование и установку оборудования.

По словам Попова, уже решается вопрос с оснащением будущего медучреждения. На это из краевого бюджета выделено более 400 млн рублей, часть оборудования и мебели уже закуплена. Когда строительные работы будут завершены, в помещениях начнут устанавливать технику.

Напомним, большой и современный корпус в Новоалтайске станет новым местом работы для медиков, которые сейчас оказывают помощь в здании на Змеиногорском тракте. Оно уже не первый год находится в плачевном состоянии.

«Внешний вид нашего старого диспансера вызывает очень много вопросов не только у жителей, но и у нас самих», – прокомментировал глава Минздрава. Он также пояснил, что уже решается и транспортный вопрос, чтобы медикам было комфортно добираться до диспансера.

«Поскольку корпус начали строить больше десяти лет назад, внутри коллектива этот вопрос еще тогда обсуждался и обсуждается сейчас. В Новоалтайске построено служебное жилье, часть квартир до сих пор зарезервирована для медиков. Плюс, со стороны руководителя диспансера уже планируется служебный маршрут: медперсонал, который живет в Барнауле, будут возить туда и обратно. Таких, как я понимаю, будет большинство», – рассказал Попов.Министр отметил, что время доезда медиков до диспансера, по предварительным подсчетам, составит 20–30 минут.

Ранее о том, каким будет новое медучреждение, amic.ru рассказывал глава фтизиатрической службы региона Олег Войтов. По его словам, в корпусе, который будет отвечать всем современным стандартам, разместят хирургическое отделение, койки для лечения множественной устойчивости, широкой устойчивости, чувствительного туберкулеза, собственные пищеблок и морг. Будут и боксированные палаты, и отдельные боксы. Кроме того, будет предусмотрен заезд на территорию диспансера с обработкой автомобиля.

Противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске – проблемный долгострой, история которого тянется с 2011 года. Так случилось из-за того, что первый застройщик – "СтройГАЗ" – обанкротился, не закончив работы. При этом объект бросили, не законсервировав по всем правилам. Поэтому когда краевым властям удалось найти нового подрядчика, просто закончить строительство у него не получилось: потребовалось менять планы работ, составлять новую проектно-сметную документацию и проходить все бюрократические процедуры заново. Только к 2022-му все эти этапы были пройдены, после чего строители взялись за дело. Подробную историю этого долгостроя читайте в нашем материале.

Попов также подчеркнул, что фтизиатрическую службу в Алтайском крае развивают комплексно. Так, в ноябре в Рубцовске открылась модульная противотуберкулезная поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену. А в первой половине 2026-го завершится капремонт стационара в Бийске, на который выделили 209 млн рублей.