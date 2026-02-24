Почти половина жителей Алтайского края все реже соглашаются на меньшую зарплату

24 февраля 2026, 20:01, ИА Амител

Зарплата / Работа

Почти половина жителей Алтайского края не готовы снижать свои зарплатные ожидания даже ради гарантированного трудоустройства. Такие данные следуют из опроса hh.ru, проведенного среди соискателей в регионах Сибирского федерального округа в первом квартале 2026 года. Исследование показывает, что, несмотря на общий тренд к большей гибкости на рынке труда, позиции работников в крае остаются достаточно жесткими.

Согласно результатам опроса, 48% соискателей в Алтайском крае заявили, что не готовы соглашаться на понижение желаемого уровня заработной платы. Это один из высоких показателей по Сибири. Для сравнения: в Республике Хакасия доля таких ответов составила 52%, в Омской области и Красноярском крае — по 51%, тогда как в Иркутской области — 47%.

Готовность скорректировать зарплатные ожидания в сторону понижения в Алтайском крае выразили 28% участников опроса. Это ниже среднего показателя по СФО, который составил 29%. Наиболее гибкими в этом вопросе оказались жители Иркутской области — 32%, Томской области и Республики Хакасия — по 31%. Самый низкий уровень готовности к уступкам зафиксирован в Омской области — 27%.

Еще 24% опрошенных в Алтайском крае затруднились дать однозначный ответ. Это самый высокий показатель неопределившихся среди регионов Сибири. По данным аналитиков, такая позиция чаще всего означает готовность принимать решение в зависимости от конкретных условий трудоустройства.

Готовность снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место

Опрос также показал, что отношение к снижению зарплатных ожиданий заметно различается в зависимости от профессии. В целом по Сибири наиболее жесткую позицию занимают соискатели из сфер медицины и фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики — в этих отраслях 55% респондентов и более выступают против понижения зарплаты. В то же время большую гибкость демонстрируют работники добывающей отрасли, а также специалисты в сфере безопасности, маркетинга, рекламы, PR, стратегического консалтинга и инвестиций.

При этом аналитики hh.ru отмечают, что в целом по Сибирскому федеральному округу наметился тренд к более дипломатичному подходу со стороны работников. По сравнению с первым кварталом 2025 года доля тех, кто готов снизить зарплатные ожидания, выросла на два процентных пункта — с 27 до 29%. Одновременно сократилось число соискателей с жесткой позицией — с 54 до 49%, а доля сомневающихся увеличилась с 19 до 22%.

