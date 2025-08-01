НОВОСТИТранспорт

Под Барнаулом на два часа ограничат проезд по Чуйскому тракту

Мера будет действовать с 10:00 до 13:00

01 августа 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: Will Porada / unsplash.com
Фото: Will Porada / unsplash.com

В Алтайском крае 1 августа на два часа ограничат проезд на участке Чуйского тракта, предупредили в Госавтоинспекции региона.

Мера будет действовать с 10:00 до 13:00 от Рассказихи до Баюновских Ключей.

«1 августа 2025 года с 10:00 до 13:00 на участке федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" от н.п. Рассказиха до н.п. Баюновские Ключи вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

Причина ограничение не уточняется. В ведомстве при этом подчеркивают, что время перекрытия движения может быть изменено.

Алтайский край дорожное движение

Комментарии 6

Avatar Picture
Максим

09:46:57 01-08-2025

Так то 3 часа получается

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:31 01-08-2025

Максим (09:46:57 01-08-2025) Так то 3 часа получается... В военное время значение синуса может достигать четырёх.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:10:59 01-08-2025

Гость (09:53:31 01-08-2025) В военное время значение синуса может достигать четырёх.... и "Чуйский тракт" прокладывается до рассказихи

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:37 01-08-2025

"Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную."

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:41 01-08-2025

обычно гораздо меньше это время занимает. пишут 2 часа а на деле 40 минут. так что не нойте!! вы на границе живете

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:37 01-08-2025

Гость (13:49:41 01-08-2025) обычно гораздо меньше это время занимает. пишут 2 часа а на ... Гость, жирный минус тебе.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров