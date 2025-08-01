Под Барнаулом на два часа ограничат проезд по Чуйскому тракту
Мера будет действовать с 10:00 до 13:00
01 августа 2025, 09:40, ИА Амител
В Алтайском крае 1 августа на два часа ограничат проезд на участке Чуйского тракта, предупредили в Госавтоинспекции региона.
Мера будет действовать с 10:00 до 13:00 от Рассказихи до Баюновских Ключей.
«1 августа 2025 года с 10:00 до 13:00 на участке федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" от н.п. Рассказиха до н.п. Баюновские Ключи вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.
Причина ограничение не уточняется. В ведомстве при этом подчеркивают, что время перекрытия движения может быть изменено.
