Пьяный водитель с ребенком в машине насмерть сбил парня в Новосибирской области

От удара молодого человека отбросило почти на двадцать метров

27 февраля 2026, 11:59, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Суд поставил точку в деле о смертельном наезде, который произошел весной прошлого года в Барабинске. Приговор водителю, сбившему насмерть 22-летнего Кирилла и скрывшемуся с места аварии, вступил в законную силу, пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия случилась поздним вечером 19 апреля 2025 года на улице Мира. Кирилл возвращался домой с работы, шел по левой обочине под фонарями. В этот момент автомобиль Toyota Corolla Fielder выехал на встречную полосу и ударил его сзади. От удара молодого человека отбросило почти на двадцать метров. Водитель не остановился и уехал. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти парня не удалось — он погиб на месте.

Через час после ДТП полицейские нашли скрывшегося водителя. За рулем оказался 40-летний разнорабочий, который, как позже установило следствие, был пьян и сел за руль без водительских прав.

Мать погибшего Кирилла до сих пор с трудом говорит о той ночи.

«Я растила сына одна, мы с Кириллом были опорой и поддержкой друг другу. Он окончил колледж на электромонтера, работал на вахте в Сургуте, потом вернулся в Барабинск. Устроился в магазин, мечтал учиться на программиста. До сих пор не могу поверить, что его больше нет», — рассказала Наталья, мама Кирилла.

По ее словам, звонок о трагедии стал для нее шоком.

«Я приехала на место ДТП: вокруг валялись вещи и обувь, сын отлетел почти на 20 метров — настолько сильным был удар. Потом привезли водителя. Я подошла к нему — он был пьяный и все отрицал», — вспоминает женщина.

На следствии мужчина настаивал, что за руль якобы сел трезвым и выпил уже после аварии. Он утверждал, что во время обгона почувствовал удар, но решил, что наехал на кочку, и продолжил движение, в машине находился ребенок.

«Я сказал девочке, что мы наехали на кочку, и поехал дальше. Потом вернулся на место ДТП и ничего не увидел», — заявлял он следователям.

Однако экспертиза полностью опровергла эту версию. Удар был настолько сильным, что у автомобиля оказалось смято левое крыло и разбита половина лобового стекла — не заметить этого водитель физически не мог. Кроме того, выяснилось, что ранее его уже ловили за пьяную езду.

Барабинский районный суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. В декабре 2025 года ему назначили шесть лет и десять месяцев колонии строгого режима, лишили водительских прав на два года и шесть месяцев, а также обязали выплатить матери погибшего 2 миллиона рублей компенсации.

Защита пыталась смягчить наказание — адвокат просил колонию-поселение и уменьшение суммы выплат.

«Они представили суду "положительные характеристики", но я проверила их — адреса принадлежали не соседям, а знакомым. За все время водитель ни разу искренне не извинился — ни на месте ДТП, ни в суде. На апелляции извинения прозвучали только после подсказки адвокатов, — рассказала Наталья. — Я добивалась справедливого наказания. Моей семье очень тяжело — меня поддерживают муж и шестилетняя дочка».

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Как сообщил прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Никита Теряев, Новосибирский областной суд признал решение законным. Приговор вступил в силу и может быть обжалован только в установленном порядке.

