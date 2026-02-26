В Барнауле водитель сбил велосипедиста и скрылся

Госавтоинспеция разыскивает возможного участника ДТП

26 февраля 2026, 20:02, ИА Амител

Фото: полиция Алтайского края / t.me/mvd222

Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула устанавливают возможного участника ДТП, сообщили в полиции Алтайского края.

«24 февраля в 15:03 в районе дома № 126 по проспекту Ленина в городе Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на велосипедиста автомобилем Hyundai Tucson в кузове темного цвета, на заднем стекле имеется наклейка», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, за рулем автомобиля находился мужчина в возрасте 35–40 лет, с небольшой бородой, одетый в куртку темно-синего цвета.

