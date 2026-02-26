В Барнауле водитель сбил велосипедиста и скрылся
Госавтоинспеция разыскивает возможного участника ДТП
26 февраля 2026, 20:02, ИА Амител
Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула устанавливают возможного участника ДТП, сообщили в полиции Алтайского края.
«24 февраля в 15:03 в районе дома № 126 по проспекту Ленина в городе Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на велосипедиста автомобилем Hyundai Tucson в кузове темного цвета, на заднем стекле имеется наклейка», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, за рулем автомобиля находился мужчина в возрасте 35–40 лет, с небольшой бородой, одетый в куртку темно-синего цвета.
20:08:34 26-02-2026
А зимой можно едить на великах и двухколёсных мозготрясах по роезжей части ?
То что малобородатый тиканул это плохо.
Но реально эти доставщики двухколёсные достали, на дорогах
20:16:31 26-02-2026
велосипедист.. зимой .. вне ПП .. сам виноват
20:43:20 26-02-2026
Выписать штраф велосипедисту за резину не по сезону! Точно же на летних покрышках
22:58:12 26-02-2026
вот же гад. пусть его родственника так кто-то сшибет и спокойненько поедет дальше по делам, да же
11:42:35 27-02-2026
Что уехал конечно плохо... Но конкретики нет, кто как двигался, кто виноват? За эту зиму вело/мото курьеры 5 раз под колёса бросались, слава богу успевал затормозить, сантиметрами расходились, один раз мог быть не правым я, но они с такой скоростью носятся и в сумерках их не видно(
12:22:27 27-02-2026
Гость (11:42:35 27-02-2026) Что уехал конечно плохо... Но конкретики нет, кто как двигал... Сложно быстро среагировать когда в темноте из-за чего-нибудь вылетает велосипедист, даже если он по пешеходнику едет