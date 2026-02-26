В Барнауле водитель сбил велосипедиста и скрылся

Госавтоинспеция разыскивает возможного участника ДТП

26 февраля 2026, 20:02, ИА Амител

Фото: полиция Алтайского края / t.me/mvd222
Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула устанавливают возможного участника ДТП, сообщили в полиции Алтайского края.

«24 февраля в 15:03 в районе дома № 126 по проспекту Ленина в городе Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на велосипедиста автомобилем Hyundai Tucson в кузове темного цвета, на заднем стекле имеется наклейка», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, за рулем автомобиля находился мужчина в возрасте 35–40 лет, с небольшой бородой, одетый в куртку темно-синего цвета. 

Ранее в Хабарском районе Алтайского края фура оказалась в кювете после опасного маневра на трассе. Водителю пришлось резко уводить большегруз с дороги, чтобы избежать лобового столкновения.

Барнаул ДТП

Комментарии 6

Гость

20:08:34 26-02-2026

А зимой можно едить на великах и двухколёсных мозготрясах по роезжей части ?
То что малобородатый тиканул это плохо.
Но реально эти доставщики двухколёсные достали, на дорогах

Гость

20:16:31 26-02-2026

велосипедист.. зимой .. вне ПП .. сам виноват

Гость

20:43:20 26-02-2026

Выписать штраф велосипедисту за резину не по сезону! Точно же на летних покрышках

Гость

22:58:12 26-02-2026

вот же гад. пусть его родственника так кто-то сшибет и спокойненько поедет дальше по делам, да же

Гость

11:42:35 27-02-2026

Что уехал конечно плохо... Но конкретики нет, кто как двигался, кто виноват? За эту зиму вело/мото курьеры 5 раз под колёса бросались, слава богу успевал затормозить, сантиметрами расходились, один раз мог быть не правым я, но они с такой скоростью носятся и в сумерках их не видно(

Гость

12:22:27 27-02-2026

Гость (11:42:35 27-02-2026) Что уехал конечно плохо... Но конкретики нет, кто как двигал... Сложно быстро среагировать когда в темноте из-за чего-нибудь вылетает велосипедист, даже если он по пешеходнику едет

