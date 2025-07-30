Под знаменем силы. Барнаул почтил память бойцов СВО спортивным праздником

Атлеты из России и зарубежья соревновались в силовых дисциплинах, а зрителей ждали патриотические активности

"Битва регионов" / Фото: Юлия Щепина

27 июля 2025 года Барнаул стал ареной для международного фестиваля "Битва регионов", посвященного светлой памяти бойцов, погибших в зоне СВО. На уличной парковке ТРЦ Galaxy* собрались атлеты из 16 регионов России и зарубежных стран, чтобы выявить сильнейших в нескольких дисциплинах.

Около сотни спортсменов из Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай, ХМАО – Югры, Санкт-Петербурга, Москвы, а также Казахстана, Таджикистана и Турции сошлись в бескомпромиссной борьбе.

"В моём окружении все мужчины хотели считаться самыми сильными, я задумался над вопросом и решил провести это мероприятие. Мне стало интересно, какой же самый сильный регион, и мы собрались на фестивале, чтобы выяснить это и почтить память о наших товарищах", – сказал организатор фестиваля, обладатель титула "Самый сильный человек Алтайского края" Сергей Потехин. Турнир включал зрелищные дисциплины: силовой экстрим, становую тягу, экстремальный бицепс и армрестлинг. В становой тяге у участников было три попытки на подъем заявленного веса. Победителя определяли по коэффициенту Шварца. Так, атлет весом 58 кг поднял 200 кг, а максимальный вес на турнире составил 353 кг.

Кульминацией турнира стал розыгрыш кубка "Сильнейшего Региона" в дисциплине силовой экстрим, включавшей четыре испытания: богатырское бревно, стронг-гантель, многоповторная становая тяга и переворот машины на скорость. Соревнования проходили в двух весовых категориях: до 110 кг и выше.

По итогам состязаний победителями стали:

До 110 кг: 1 место – Омская область, 2 место – Алтайский край, 3 место – Кемеровская область.

Свыше 110 кг: 1 место – Казахстан, 2 место – ХМАО – Югра, 3 место – Красноярский край.

"У меня за плечами сотни выступлений по всей России, и это один из лучших спортивных турниров. По уровню атлетов, по уровню организации – всё достойно. Удобное место и площадка для проведения. С удовольствием приму участие в таком масштабном мероприятии ещё раз", – поделился впечатлениями участник фестиваля, прибывший из ХМАО – Югры, Александр Зинец.

Благотворительный фонд "Мой Алтай" выступил партнером спортивного события, предоставив сверкающие кубки и медали, ставшие заслуженной наградой для участников.

"Суровые климатические условия и большие пространства России рождают смелых и добрых людей! Для нас большая честь поддерживать инициативы, направленные на популяризацию здорового образа жизни и приобщение молодежи к спорту", – подчеркнул председатель Совета фонда "Мой Алтай" Антон Теслин.

По его словам, подобные события вдохновляют оставить в стороне гаджеты и отправиться в спортзал, чтобы испытать себя и стать сильнее.

Для зрителей также организовали различные активности. Среди них – патриотическая площадка "Военная подготовка" с экспозицией вооружения, а также выступления танцевальных, вокальных коллективов и участников военно-патриотических клубов.

* Galaxy ("Гэлакси")