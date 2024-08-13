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Подарки за покупки. ТВК "Гранд Арена" продолжает розыгрыш с грандиозными призами

Денежный призовой фонд составляет 1 500 000 рублей

13 августа 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KTFjF

Совсем немного времени осталось до подведения итогов большого розыгрыша от ТВК "Гранд Арена" в Барнауле. 14 сентября 2024 года победители получат сертификаты на покупки в отделах арендаторов, а также дополнительные ценные призы от партнеров розыгрыша.

Вы еще можете стать участником розыгрыша. Чеки принимаются до 12:00 14 сентября 2024 года.

Условия участия:

  • совершите покупки в отделах ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 000 рублей;
  • напишите на чеке ФИО и номер телефона;
  • опустите его в специальный ящик для сбора чеков до 12:00 14 сентября 2024 года;
  • ждите розыгрыша.

Вы можете выиграть:

  • главный приз – 1 000 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";
  • дополнительные призы – пять сертификатов по 100 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";
  • подарки от партнеров розыгрыша.

"Покупателям достаточно совершить покупку в одном из магазинов комплекса, заполнить чек и опустить его в специально установленный ящик для сбора чеков. Но важно запомнить, что разыгрываться подарки будут хоть и по чекам, но только среди присутствующих. Участие в розыгрыше – отличный шанс реализовать мечту о красивом и уютном доме вместе с "Гранд Ареной"– отметила маркетолог Дарья Шмакова.

О времени проведения розыгрыша организаторы сообщат дополнительно.

Партнеры проекта:

  • SILK PLASTER*;
  • Könner Sofa*;
  • Dvernoy*;
  • "Орматек";
  • "Галерея лепного декора";
  • Holz*;
  • "Салон финской мебели";
  • "Двери России" (ГК "Двери из Европы");
  • "Империя пола и дверей";
  • MARKA*;
  • Primavera*;
  • Pro design*;
  • "Декорация";
  • "Евростиль".

Сроки розыгрыша с 1 марта по 14 сентября 2024 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения – на сайте grandarena-tvk.ru.

Возрастное ограничение 18+

ТВК "Гранд Арена"
Павловский тракт, 180
grandarena-tvk.ru

* SILK PLASTER ("Силк Пластер"); Könner Sofa ("Кёнер Софа"); Dvernoy ("Дверной"); Holz ("Хольц"); MARKA ("Марка"); Primavera ("Примавера"); Pro design ("Про дизайн")

ООО "Неаполь"

Комментарии 3

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главный приз – 1 000 000

12:05:53 13-08-2024

Кто-нить верит ещё в эти сказки?

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Musik

12:29:22 13-08-2024

главный приз – 1 000 000 (12:05:53 13-08-2024) Кто-нить верит ещё в эти сказки? ... Йа, йа! Еще в бабу ягу, песочного человека и Ктулху.

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Не партнёр

12:08:50 13-08-2024

Партнеры проекта ... это ж сплошь иноагенты, байкот товарам из гейропы и амэрики.

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