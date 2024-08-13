Подарки за покупки. ТВК "Гранд Арена" продолжает розыгрыш с грандиозными призами
Денежный призовой фонд составляет 1 500 000 рублей
13 августа 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KTFjF
Совсем немного времени осталось до подведения итогов большого розыгрыша от ТВК "Гранд Арена" в Барнауле. 14 сентября 2024 года победители получат сертификаты на покупки в отделах арендаторов, а также дополнительные ценные призы от партнеров розыгрыша.
Вы еще можете стать участником розыгрыша. Чеки принимаются до 12:00 14 сентября 2024 года.
Условия участия:
- совершите покупки в отделах ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 000 рублей;
- напишите на чеке ФИО и номер телефона;
- опустите его в специальный ящик для сбора чеков до 12:00 14 сентября 2024 года;
- ждите розыгрыша.
Вы можете выиграть:
- главный приз – 1 000 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";
- дополнительные призы – пять сертификатов по 100 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";
- подарки от партнеров розыгрыша.
"Покупателям достаточно совершить покупку в одном из магазинов комплекса, заполнить чек и опустить его в специально установленный ящик для сбора чеков. Но важно запомнить, что разыгрываться подарки будут хоть и по чекам, но только среди присутствующих. Участие в розыгрыше – отличный шанс реализовать мечту о красивом и уютном доме вместе с "Гранд Ареной"– отметила маркетолог Дарья Шмакова.
О времени проведения розыгрыша организаторы сообщат дополнительно.
Партнеры проекта:
- SILK PLASTER*;
- Könner Sofa*;
- Dvernoy*;
- "Орматек";
- "Галерея лепного декора";
- Holz*;
- "Салон финской мебели";
- "Двери России" (ГК "Двери из Европы");
- "Империя пола и дверей";
- MARKA*;
- Primavera*;
- Pro design*;
- "Декорация";
- "Евростиль".
Сроки розыгрыша с 1 марта по 14 сентября 2024 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения – на сайте grandarena-tvk.ru.
Возрастное ограничение 18+
ТВК "Гранд Арена"
Павловский тракт, 180
grandarena-tvk.ru
* SILK PLASTER ("Силк Пластер"); Könner Sofa ("Кёнер Софа"); Dvernoy ("Дверной"); Holz ("Хольц"); MARKA ("Марка"); Primavera ("Примавера"); Pro design ("Про дизайн")
ООО "Неаполь"Реклама
12:05:53 13-08-2024
Кто-нить верит ещё в эти сказки?
12:29:22 13-08-2024
главный приз – 1 000 000 (12:05:53 13-08-2024) Кто-нить верит ещё в эти сказки? ... Йа, йа! Еще в бабу ягу, песочного человека и Ктулху.
12:08:50 13-08-2024
Партнеры проекта ... это ж сплошь иноагенты, байкот товарам из гейропы и амэрики.