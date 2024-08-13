Денежный призовой фонд составляет 1 500 000 рублей

13 августа 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KTFjF

Совсем немного времени осталось до подведения итогов большого розыгрыша от ТВК "Гранд Арена" в Барнауле. 14 сентября 2024 года победители получат сертификаты на покупки в отделах арендаторов, а также дополнительные ценные призы от партнеров розыгрыша.

Вы еще можете стать участником розыгрыша. Чеки принимаются до 12:00 14 сентября 2024 года.

Условия участия:

совершите покупки в отделах ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 000 рублей;

напишите на чеке ФИО и номер телефона;

опустите его в специальный ящик для сбора чеков до 12:00 14 сентября 2024 года;

ждите розыгрыша.

Вы можете выиграть:

главный приз – 1 000 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";

дополнительные призы – пять сертификатов по 100 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";

подарки от партнеров розыгрыша.

"Покупателям достаточно совершить покупку в одном из магазинов комплекса, заполнить чек и опустить его в специально установленный ящик для сбора чеков. Но важно запомнить, что разыгрываться подарки будут хоть и по чекам, но только среди присутствующих. Участие в розыгрыше – отличный шанс реализовать мечту о красивом и уютном доме вместе с "Гранд Ареной"– отметила маркетолог Дарья Шмакова.

О времени проведения розыгрыша организаторы сообщат дополнительно.

Партнеры проекта:

SILK PLASTER*;

Könner Sofa*;

Dvernoy*;

"Орматек";

"Галерея лепного декора";

Holz*;

"Салон финской мебели";

"Двери России" (ГК "Двери из Европы");

"Империя пола и дверей";

MARKA*;

Primavera*;

Pro design*;

"Декорация";

"Евростиль".

Сроки розыгрыша с 1 марта по 14 сентября 2024 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения – на сайте grandarena-tvk.ru.

Возрастное ограничение 18+

ТВК "Гранд Арена"

Павловский тракт, 180

grandarena-tvk.ru

* SILK PLASTER ("Силк Пластер"); Könner Sofa ("Кёнер Софа"); Dvernoy ("Дверной"); Holz ("Хольц"); MARKA ("Марка"); Primavera ("Примавера"); Pro design ("Про дизайн")

ООО "Неаполь"

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