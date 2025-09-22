НОВОСТИОбщество

Подключение отопления по заявкам стартует 22 сентября в жилых домах Барнаула

Процесс запуска отопительных систем будет взят на особый контроль

22 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru
Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В Барнауле с 22 сентября начнется подключение многоквартирных домов и социальных объектов к отоплению. Как уточняют власти, подача тепла будет осуществляться и в заявительном порядке.

Заместитель главы краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Татьянин поручил руководителям районных администраций взять процесс запуска отопительных систем на особый контроль.

«На первом этапе будут отслеживаться факты непоступления теплоносителя в жилые дома, по мере запуска тепла будут отрабатываться и устраняться замечания по отдельным стоякам», – отметил Татьянин.

В мэрии подчеркивают, что на время запуска отопления все обращения жителей по проблемам с подачей тепла будут рассматриваться в первоочередном порядке.

Комментарии 2

Avatar Picture
Аноним

12:44:11 22-09-2025

Какое отопление на этой неделе+25 градусов , почему когда в апреле бывает +25 они не отключают, раньше октября не стоило даже давать отопление, теперь будем от жары жарится

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
ить

20:29:31 22-09-2025

Аноним (12:44:11 22-09-2025) Какое отопление на этой неделе+25 градусов , почему когда в ... чтобы счётчики крутили. В эпоху их отсутствия так не спешили с подачей тепла,раньше октября не включали

  Нравится
Ответить
