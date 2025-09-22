Подключение отопления по заявкам стартует 22 сентября в жилых домах Барнаула

Процесс запуска отопительных систем будет взят на особый контроль

22 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В Барнауле с 22 сентября начнется подключение многоквартирных домов и социальных объектов к отоплению. Как уточняют власти, подача тепла будет осуществляться и в заявительном порядке.

Заместитель главы краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Татьянин поручил руководителям районных администраций взять процесс запуска отопительных систем на особый контроль.

«На первом этапе будут отслеживаться факты непоступления теплоносителя в жилые дома, по мере запуска тепла будут отрабатываться и устраняться замечания по отдельным стоякам», – отметил Татьянин.

В мэрии подчеркивают, что на время запуска отопления все обращения жителей по проблемам с подачей тепла будут рассматриваться в первоочередном порядке.