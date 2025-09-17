В Барнауле после поломки теплосчетчика жильцам дома продолжают начислять платежи

В управляющей компании людям посоветовали пока не оплачивать начисления

17 сентября 2025, 11:40, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула пожаловались на проблемы с начислением платежей за отопление, после того как в их доме сгорел счетчик. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

По словам подписчицы канала Ольги, в июне в дом на улице Глушкова, 42 / Титова, 38 ударила молния, в результате чего вышел из строя теплосчетчик. Все лето жителям продолжали приходить квитанции с завышенными суммами за отопление, хотя СГК не приняла поврежденный прибор на коммерческий учет.

«В управляющей компании рекомендуют пока не платить, но нам звонят и напоминают о долгах и начисляются пени (с июля)», – рассказала Ольга.

Кроме того, по словам жильцов, дом до сих пор не подготовлен к отопительному сезону. Жители просят снять необоснованно начисленные долги за летний период и как можно скорее привести дом в порядок к зиме.

Ранее сообщалось, что алтайские депутаты разрабатывают законопроект, который позволит направить на компенсации льготникам за отопление дополнительно 42 млн рублей.