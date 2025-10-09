Подозреваемого в поджогах домов звезд Голливуда задержали

Мужчина работал водителем такси, он подозревается в причастности к страшным пожарам, произошедшим в Лос-Анджелесе

09 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Пожар, поджигатель / Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

В США задержали 29-летнего таксиста, подозреваемого в поджогах домов знаменитостей в Голливуде. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Следствие установило, что Джонатан Риндеркнехт, взятый под стражу, совершил поджог в районе Лахман в новогодние праздники. Доказательства, указывающие на это, были найдены в его смартфоне.

Согласно показаниям клиентов, которых мужчина обслуживал в конце смены в канун Нового года, он казался взволнованным и раздраженным. Предполагается, что, завершив работу, молодой человек направился к своему знакомому, а затем совершил поджог, вдохновившись музыкальным видео французского рэпера, сжигавшего вещи. После этого он попытался связаться со службой спасения, но вызов не прошел из-за плохого сигнала. Седьмого января пожар, вероятно, спровоцированный его действиями, перекинулся на Голливуд.