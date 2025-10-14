Подростка из Кирова приговорили к шести годам колонии за террористический акт
Парень совершил поджог распределительного щита трансформатора на железнодорожной станции
14 октября 2025, 23:30, ИА Амител
В Кирове вынесен приговор несовершеннолетнему, признанному виновным в совершении террористического акта, сообщает newsler.ru.
Суд установил, что в августе 2024 года подросток в составе организованной группы по указанию представителя Украины совершил поджог распределительного щита трансформатора на железнодорожной станции Поздино, что вызвало сбой в работе электрооборудования.
Подсудимый был осужден по статье 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.
Уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство, следствие продолжается.
15:45:50 15-10-2025
Школа виновата. Учителя совсем забросили своих воспитанников. Увольнять таких надо. Позорят светлое имя русского педагога.