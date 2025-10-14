НОВОСТИПроисшествия

Подростка из Кирова приговорили к шести годам колонии за террористический акт

Парень совершил поджог распределительного щита трансформатора на железнодорожной станции

14 октября 2025, 23:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
В Кирове вынесен приговор несовершеннолетнему, признанному виновным в совершении террористического акта, сообщает newsler.ru.

Суд установил, что в августе 2024 года подросток в составе организованной группы по указанию представителя Украины совершил поджог распределительного щита трансформатора на железнодорожной станции Поздино, что вызвало сбой в работе электрооборудования.

Подсудимый был осужден по статье 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.

Уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство, следствие продолжается.

суд Терроризм

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

15:45:50 15-10-2025

Школа виновата. Учителя совсем забросили своих воспитанников. Увольнять таких надо. Позорят светлое имя русского педагога.

  -1 Нравится
Ответить
