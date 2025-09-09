Подросток перевернулся на мотоцикле и попал в больницу в Горно-Алтайске
Подросток проходит по делу об административном правонарушении
09 сентября 2025, 08:30, ИА Амител
В Горно-Алтайске 7 сентября несовершеннолетний мотоциклист попал в аварию с опрокидыванием транспортного средства. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.
По данным ведомства, ДТП произошло около 17:35 у дома № 11 на улице Мересьева. За рулем мотоцикла "Регулмото 250" находился 15-летний местный житель. Подросток превысил безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание.
В результате происшествия юноша получил множественные ушибы и ссадины. Его доставили в республиканскую детскую больницу, где оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.
Правоохранители выясняют, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем мотоцикла. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортом без права на вождение.
09:15:17 09-09-2025
Родителей лешить родительских прав
Мальчика в детский дом
Быстро наведут порядок с этими серунами на дорогах
11:41:57 09-09-2025
Гость (09:15:17 09-09-2025) Родителей лешить родительских прав Мальчика в детский до... лЕшить это как? в леших переделать?
11:47:35 09-09-2025
Гость (11:41:57 09-09-2025) лЕшить это как? в леших переделать?... это как "волка семеро козлят"
10:02:40 09-09-2025
У нас вчера возле "Изумрудного" пробка была. Мотоциклист с легковой столкнулся.
15:15:41 09-09-2025
туда его