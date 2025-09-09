Подросток перевернулся на мотоцикле и попал в больницу в Горно-Алтайске

Подросток проходит по делу об административном правонарушении

09 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

15-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП / Фото: "МВД-04"

В Горно-Алтайске 7 сентября несовершеннолетний мотоциклист попал в аварию с опрокидыванием транспортного средства. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным ведомства, ДТП произошло около 17:35 у дома № 11 на улице Мересьева. За рулем мотоцикла "Регулмото 250" находился 15-летний местный житель. Подросток превысил безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание.

В результате происшествия юноша получил множественные ушибы и ссадины. Его доставили в республиканскую детскую больницу, где оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Правоохранители выясняют, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем мотоцикла. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортом без права на вождение.

