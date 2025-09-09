НОВОСТИПроисшествия

Подросток перевернулся на мотоцикле и попал в больницу в Горно-Алтайске

Подросток проходит по делу об административном правонарушении

09 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

15-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП / Фото: "МВД-04"
15-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП / Фото: "МВД-04"

В Горно-Алтайске 7 сентября несовершеннолетний мотоциклист попал в аварию с опрокидыванием транспортного средства. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным ведомства, ДТП произошло около 17:35 у дома № 11 на улице Мересьева. За рулем мотоцикла "Регулмото 250" находился 15-летний местный житель. Подросток превысил безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание.

В результате происшествия юноша получил множественные ушибы и ссадины. Его доставили в республиканскую детскую больницу, где оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Правоохранители выясняют, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем мотоцикла. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортом без права на вождение.

Ранее сообщалось, что в Уфе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь 12-летнего подростка. Трагедия случилась днем 26 августа на перекрестке улицы Башкирской Кавдивизии и бульвара Героев Труда.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:15:17 09-09-2025

Родителей лешить родительских прав
Мальчика в детский дом
Быстро наведут порядок с этими серунами на дорогах

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:57 09-09-2025

Гость (09:15:17 09-09-2025) Родителей лешить родительских прав Мальчика в детский до... лЕшить это как? в леших переделать?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:35 09-09-2025

Гость (11:41:57 09-09-2025) лЕшить это как? в леших переделать?... это как "волка семеро козлят"

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:40 09-09-2025

У нас вчера возле "Изумрудного" пробка была. Мотоциклист с легковой столкнулся.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:41 09-09-2025

туда его

  -6 Нравится
Ответить
