В Уфе подросток погиб в ДТП на подаренном отцом питбайке

Мальчик не уступил дорогу автомобилю

28 августа 2025, 13:03, ИА Амител

Место трагедии / Фото Госавтоинспекция Уфы

В Уфе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь 12-летнего подростка. Трагедия случилась днем 26 августа на перекрестке улицы Башкирской Кавдивизии и бульвара Героев Труда, пишет Госавтоинспекция.

Мальчик на подаренном отцом питбайке марки Kayo выехал на нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу автомобилю под управлением 29-летней женщины. В результате столкновения ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия медиков.

На место происшествия прибыл отец погибшего, который всего несколько дней назад подарил сыну питбайк на день рождения.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят полную проверку обстоятельств происшествия, включая техническое состояние транспортных средств, условия дорожной обстановки и возможные нарушения ПДД всеми участниками инцидента.