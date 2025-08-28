НОВОСТИПроисшествия

В Уфе подросток погиб в ДТП на подаренном отцом питбайке

Мальчик не уступил дорогу автомобилю

28 августа 2025, 13:03, ИА Амител

Место трагедии / Фото Госавтоинспекция Уфы

В Уфе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь 12-летнего подростка. Трагедия случилась днем 26 августа на перекрестке улицы Башкирской Кавдивизии и бульвара Героев Труда, пишет Госавтоинспекция.

Мальчик на подаренном отцом питбайке марки Kayo выехал на нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу автомобилю под управлением 29-летней женщины. В результате столкновения ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия медиков.

На место происшествия прибыл отец погибшего, который всего несколько дней назад подарил сыну питбайк на день рождения. 

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят полную проверку обстоятельств происшествия, включая техническое состояние транспортных средств, условия дорожной обстановки и возможные нарушения ПДД всеми участниками инцидента. 

Avatar Picture
Гость

13:08:48 28-08-2025

Вчера видел как по ул Юрина, в районе Чайки, ребенок лет 10 на питбайке про проезжей части, без шлема и какой то защиты нёсся.
Итог таких покатушек видимо будет таким же.

Avatar Picture
Элен без ребят

13:42:19 28-08-2025

надоел отпрыск? купи ему байк и вроде как не при делах.

Avatar Picture
Гость

14:03:25 28-08-2025

Каким нужно быть идиотом, чтобы своим детям покупать эти драндулеты

Avatar Picture
Гость

15:23:05 28-08-2025

Гость (14:03:25 28-08-2025) Каким нужно быть идиотом, чтобы своим детям покупать эти дра... Они уже где-то сказали, потому что всей местной детворе купили, а у нашего не было. Не уважаемым человеком бы был.

Avatar Picture
Элен без ребят

15:54:13 28-08-2025

Гость (14:03:25 28-08-2025) Каким нужно быть идиотом, чтобы своим детям покупать эти дра... мои родственники купили байк сыночке- корзиночке на 14 лет, так он в первый же день со всей дури въехал в водительскую дверь припаркованного во дворе Лексуса. байк продали, за Лексус рассчитались. чем думали до- вообще не ясно.

