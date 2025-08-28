В Уфе подросток погиб в ДТП на подаренном отцом питбайке
Мальчик не уступил дорогу автомобилю
28 августа 2025, 13:03, ИА Амител
В Уфе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь 12-летнего подростка. Трагедия случилась днем 26 августа на перекрестке улицы Башкирской Кавдивизии и бульвара Героев Труда, пишет Госавтоинспекция.
Мальчик на подаренном отцом питбайке марки Kayo выехал на нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу автомобилю под управлением 29-летней женщины. В результате столкновения ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия медиков.
На место происшествия прибыл отец погибшего, который всего несколько дней назад подарил сыну питбайк на день рождения.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят полную проверку обстоятельств происшествия, включая техническое состояние транспортных средств, условия дорожной обстановки и возможные нарушения ПДД всеми участниками инцидента.
13:08:48 28-08-2025
Вчера видел как по ул Юрина, в районе Чайки, ребенок лет 10 на питбайке про проезжей части, без шлема и какой то защиты нёсся.
Итог таких покатушек видимо будет таким же.
13:42:19 28-08-2025
надоел отпрыск? купи ему байк и вроде как не при делах.
14:03:25 28-08-2025
Каким нужно быть идиотом, чтобы своим детям покупать эти драндулеты
15:23:05 28-08-2025
Гость (14:03:25 28-08-2025) Каким нужно быть идиотом, чтобы своим детям покупать эти дра... Они уже где-то сказали, потому что всей местной детворе купили, а у нашего не было. Не уважаемым человеком бы был.
15:54:13 28-08-2025
Гость (14:03:25 28-08-2025) Каким нужно быть идиотом, чтобы своим детям покупать эти дра... мои родственники купили байк сыночке- корзиночке на 14 лет, так он в первый же день со всей дури въехал в водительскую дверь припаркованного во дворе Лексуса. байк продали, за Лексус рассчитались. чем думали до- вообще не ясно.