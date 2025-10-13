"Подрывает традиционные ценности". В России предложили приравнять Хэллоуин к сатанизму*
Депутат Михаил Иванов предложил закрепить запрет на празднование Хэллоуина на законодательном уровне
13 октября 2025, 12:00, ИА Амител
Депутат Брянской областной Думы и глава движения "Россия Православная" Михаил Иванов предложил приравнять празднование Хэллоуина к пропаганде сатанизма*. Об этом он заявил в беседе с "Газетой.ru".
По словам депутата, западный праздник "чужд российской культуре и духовным основам" и оказывает негативное влияние на детей. Иванов подчеркнул, что символика Хэллоуина, связанная с "нечистой силой и мраком", подрывает традиционные ценности и "влияет на неокрепшую психику подрастающего поколения".
Он также предложил закрепить запрет на празднование Хэллоуина на законодательном уровне. По его мнению, распространение этого праздника по своей сути приравнивается к пропаганде сатанизма* и противоречит нравственным принципам, на которых строится российское общество.
Иванов отметил, что его инициатива направлена на "защиту культурного суверенитета" страны и создание правовых барьеров против "агрессивного продвижения чуждых идеологий". Он подчеркнул, что Россия должна воспитывать молодежь на основе собственных духовных и культурных традиций.
Хэллоуин отмечается 31 октября и берет начало в кельтской культуре, где праздник символизировал завершение сельскохозяйственного года. В католической традиции 1 ноября считается Днем всех святых, а ночь перед ним – его кануном.
* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена
12:04:19 13-10-2025
Полностью согласна, это вообще не наш праздник!
12:06:14 13-10-2025
и все сразу наладится? других проблем ведь нет?
12:23:46 13-10-2025
Гость (12:06:14 13-10-2025) и все сразу наладится? других проблем ведь нет?... Для этого надо в комсомол вступить...
12:27:18 13-10-2025
Гость (12:06:14 13-10-2025) и все сразу наладится? других проблем ведь нет?...
на любое действо вот такие дебильные вопросы. проблем куча, но решать их надо! по-тихоньку, по-маленьку везде наведут порядок. а какие самые насущные проблемы по-вашему? одибильнивание наших детей - это не важно?
12:49:58 14-10-2025
Гость (12:27:18 13-10-2025) на любое действо вот такие дебильные вопросы. проблем ку... Вот вы человек не грамотный, раз не умеете писать слово "одебиливание". Не дибил, а дебил))) И одебилить подрастающую молодежь можете как раз вы, извините конечно))
15:27:06 13-10-2025
Гость (12:06:14 13-10-2025) и все сразу наладится? других проблем ведь нет?... есть - дизайн "пятихатки"
12:36:44 13-10-2025
Полностью согласна... запретить
12:38:57 13-10-2025
и все сразу наладится? других проблем ведь нет?====Да, конечно, есть... Большая проблема складывается из вот таких казалось-бы мелочей.... Нашим детям навязывают что-попало и мы это "хаваем"...
12:54:50 13-10-2025
Что такое традиционные ценности? Найти не могу-бросьте ссылку плиз...
12:55:40 13-10-2025
Тыкву тоже запретят? Срок будут давать как за мак?
13:13:06 13-10-2025
Правильно, вот это как раз верно. Мало кто вменяемо может объяснить смысл этого праздника, а без этого его атрибутика становится, действительно, пропагандой сатанизма.
13:20:35 13-10-2025
Омг. И как же он все это время существовал и нашествия вон тех, что в статье упоминаются, не наблюдалось.
Раньше у нас в городе были и мероприятия с тематикой праздника в клубах. Листовки на улицах висели. Народ наряжался, веселился, танцевал, и все нормальные выросли. Как же так, хм? Может потому что одно с другим никак не связано, не?
Давайте и аниме фестивали скажите не соответствуют традициям, тоже там в не пойми кого переодеваются, ишь какие. Запретить!
Так вот все в этом мире работает? Вместо реальных проблем, что то надумываем, запрещаем. Шикарно( нет)
14:04:47 13-10-2025
Гость (13:20:35 13-10-2025) Омг. И как же он все это время существовал и нашествия вон т... Вся наша сегодняшняя действительность и есть результат ваших переодеваний и веселья. Это так работает, символизм действует не мгновенно, но верно. Много ещё чего. И сейчас символы формируют образ будущего. Всякие стелы, истуканы, лысые горы...
14:22:48 13-10-2025
Гость (14:04:47 13-10-2025) Вся наша сегодняшняя действительность и есть результат ваших... Мне кажется вы причину со следствием местами поменяли
16:53:04 13-10-2025
Запретить.
17:58:24 13-10-2025
квадроберов победили, с самокатчиками матушка-природа вот-вот справится. осталось только это
20:07:03 13-10-2025
Гость (17:58:24 13-10-2025) квадроберов победили, с самокатчиками матушка-природа вот-во...
Здравый смысл вы победили - это уж точно!