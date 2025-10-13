"Подрывает традиционные ценности". В России предложили приравнять Хэллоуин к сатанизму*

Депутат Михаил Иванов предложил закрепить запрет на празднование Хэллоуина на законодательном уровне

13 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Хэллоуин / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутат Брянской областной Думы и глава движения "Россия Православная" Михаил Иванов предложил приравнять празднование Хэллоуина к пропаганде сатанизма*. Об этом он заявил в беседе с "Газетой.ru".

По словам депутата, западный праздник "чужд российской культуре и духовным основам" и оказывает негативное влияние на детей. Иванов подчеркнул, что символика Хэллоуина, связанная с "нечистой силой и мраком", подрывает традиционные ценности и "влияет на неокрепшую психику подрастающего поколения".

Он также предложил закрепить запрет на празднование Хэллоуина на законодательном уровне. По его мнению, распространение этого праздника по своей сути приравнивается к пропаганде сатанизма* и противоречит нравственным принципам, на которых строится российское общество.

Иванов отметил, что его инициатива направлена на "защиту культурного суверенитета" страны и создание правовых барьеров против "агрессивного продвижения чуждых идеологий". Он подчеркнул, что Россия должна воспитывать молодежь на основе собственных духовных и культурных традиций.

Хэллоуин отмечается 31 октября и берет начало в кельтской культуре, где праздник символизировал завершение сельскохозяйственного года. В католической традиции 1 ноября считается Днем всех святых, а ночь перед ним – его кануном.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена