Подставные курьеры выманили у барнаульской пенсионерки более миллиона рублей
Женщине сообщили о посылке и попросили назвать код из SMS
28 сентября 2025, 17:30, ИА Амител
В Барнауле 61-летняя женщина лишилась более миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, все началось со звонка неизвестной, представившейся сотрудницей курьерской службы. Женщине сообщили о посылке и попросили назвать код из SMS.
Эта комбинация позволила злоумышленникам получить доступ к ее аккаунту на портале "Госуслуги". Далее пенсионерке позвонили еще раз и убедили, что она якобы оформила доверенность на постороннего человека. Чтобы "отменить документ", жертве предложили перевести деньги на так называемый "безопасный счет".
«В течение нескольких дней женщина снимала наличные и переводила их на счета, указанные аферистами. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей», – отметили в ведомстве.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает: сотрудники банков, курьерских и госструктур никогда не просят переводить деньги на "безопасные счета". Любые подобные звонки – признак обмана.
Была богатенькая Буратинка.
20:48:03 28-09-2025
Ну просто прелесть! Где же эта старушка работает? Уж не в школе случайно?