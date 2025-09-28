Подставные курьеры выманили у барнаульской пенсионерки более миллиона рублей

Женщине сообщили о посылке и попросили назвать код из SMS

28 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Барнауле 61-летняя женщина лишилась более миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, все началось со звонка неизвестной, представившейся сотрудницей курьерской службы. Женщине сообщили о посылке и попросили назвать код из SMS.

Эта комбинация позволила злоумышленникам получить доступ к ее аккаунту на портале "Госуслуги". Далее пенсионерке позвонили еще раз и убедили, что она якобы оформила доверенность на постороннего человека. Чтобы "отменить документ", жертве предложили перевести деньги на так называемый "безопасный счет".

«В течение нескольких дней женщина снимала наличные и переводила их на счета, указанные аферистами. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей», – отметили в ведомстве.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает: сотрудники банков, курьерских и госструктур никогда не просят переводить деньги на "безопасные счета". Любые подобные звонки – признак обмана.