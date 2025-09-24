Погибли животные. Что известно о пожаре, вспыхнувшем в новосибирском зоопарке
Из огня спасли более 20 обитателей зверинца
24 сентября 2025, 07:37, ИА Амител
Вечером 23 сентября на территории новосибирского зоопарка вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил и полностью уничтожил два вольера, пять животных погибли. Об этом сообщает МЧС России.
На место происшествия оперативно прибыли 30 специалистов и десять единиц техники. Пожарные вместе с сотрудниками зоопарка спасли из горящих построек более 20 животных. Возгорание локализовали в ночь на 24 сентября. Его площадь составила 180 квадратных метров.
Как уточнили в ведомстве, при пожаре погибли пять животных. Со слов мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, директор зоопарка подтвердил гибель коровы черно-пестрой, шотландского быка, двух лам и одной альпаки. Об этом глава города написал в своем Telegram-канале.
«Пожаром повреждены постройки, ведется разбор и установка нового ограждения. Сейчас животным зоопарка ничего не угрожает, создаются все условия, чтобы они могли находиться в тишине и покое», – подчеркнул глава Новосибирска.
По последним данным, спасателям МЧС удалось полностью потушить пожар.
07:40:56 24-09-2025
у любого происшествия есть ФИО.
начинайте ставить к стенке или давать четвертак
07:53:31 24-09-2025
Как жалко животных...
07:58:01 24-09-2025
Слон живой ?
11:48:47 24-09-2025
Гость (07:58:01 24-09-2025) Слон живой ?...
в Новосибе есть слон???
14:51:57 24-09-2025
Гость (07:58:01 24-09-2025) Слон живой ?... Живой
08:00:10 24-09-2025
ой какой ужас... как могли вольеры загореться без помощи человека?
09:33:33 24-09-2025
Элен без ребят (08:00:10 24-09-2025) ой какой ужас... как могли вольеры загореться без помощи че... проводка
09:49:24 24-09-2025
ну не животные же играли со спичками? найти тварину и наказать жестко!
10:39:55 24-09-2025
Гость (09:49:24 24-09-2025) ну не животные же играли со спичками? найти тварину и наказа... Кого наказать кто довел страну до такого состояния что крупнейший и крутейший зоопарк и гордость сибири не живёт, а выживает? Каждый день ищут не хороших специалистов для качественной работы, а чем бы накормить животных что бы они не начали умирать от голода! А пожар на 99.99% из за проводки и произошёл по следующим моментам:
1. Крайне низкое качество материалов китайских ибо родных российских или просто нет или они стоят запредельно и не подъемно для зоопарка.
2. Отсутствие специалистов способных выполнить правильный монтаж и подключение (нет людей с руками из плеч, а не из ..., и так что бы руки были две и не обе левые), а те что есть такие специалисты требуют такие не померные суммы за свою работу что зоопарку их услуги просто не потянуть, вот и приходится чуркмонтаж делать.
14:06:45 24-09-2025
Гость (10:39:55 24-09-2025) Кого наказать кто довел страну до такого состояния что крупн...
опять у вас государство виновато во всех бедах? к сожалению непрофессионализм только увеличивается, юристы-экономисты на электриков не тянут