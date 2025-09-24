Из огня спасли более 20 обитателей зверинца

24 сентября 2025, 07:37, ИА Амител

Пожар в новосибирском зоопарке / Фото: МЧС России

Вечером 23 сентября на территории новосибирского зоопарка вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил и полностью уничтожил два вольера, пять животных погибли. Об этом сообщает МЧС России.

На место происшествия оперативно прибыли 30 специалистов и десять единиц техники. Пожарные вместе с сотрудниками зоопарка спасли из горящих построек более 20 животных. Возгорание локализовали в ночь на 24 сентября. Его площадь составила 180 квадратных метров.

Как уточнили в ведомстве, при пожаре погибли пять животных. Со слов мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, директор зоопарка подтвердил гибель коровы черно-пестрой, шотландского быка, двух лам и одной альпаки. Об этом глава города написал в своем Telegram-канале.

«Пожаром повреждены постройки, ведется разбор и установка нового ограждения. Сейчас животным зоопарка ничего не угрожает, создаются все условия, чтобы они могли находиться в тишине и покое», – подчеркнул глава Новосибирска.

По последним данным, спасателям МЧС удалось полностью потушить пожар.