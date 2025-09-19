В новосибирском зоопарке умерла белая тигрица-долгожительница Зая

Средняя продолжительность жизни тигров в неволе составляет 13–15 лет, а Зая прожила 20

Тигрица Зая / Фото: Новосибирский зоопарк

В новосибирском зоопарке с прискорбием сообщили о смерти белой бенгальской тигрицы Заи. Она прожила в зоопарке почти 20 лет, став настоящим символом и всеобщей любимицей.

Заю привезли в Новосибирск еще подростком в 2006 году. Средняя продолжительность жизни тигров в неволе составляет 13–15 лет, поэтому Зая считалась настоящей долгожительницей. До последних дней она сохраняла свою красоту и яркий характер.

«Она была удивительным животным. Мы навсегда запомним, какой она была, как заботилась о своих тигрятах, какие особенные отношения у нее были с тигром Зао. Нам очень грустно прощаться с ней», – поделилась зоолог Юлия Коновалова.

Несмотря на грусть утраты, сотрудники зоопарка подчеркивают, что долгая жизнь Заи – это результат постоянных усилий и качественного ухода, который позволяет питомцам оставаться здоровыми и жить долго.