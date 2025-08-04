Погибло пять человек при столкновении с грузовиком на трассе в Кузбассе
Водитель автомобиля Honda не справился с управлением
04 августа 2025, 17:29, ИА Амител
Крупное ДТП с пятью погибшими произошло сегодня утром на трассе Кузбасса, сообщает Telegram-канал полиции Кузбасса. Авария случилась на автодороге Белово – Новый Городок.
«По предварительной информации, водитель Honda Accord не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль КамАЗ, который был припаркован на обочине. В результате столкновения пять человек, находившихся в легковушке, погибли на месте. Еще одна женщина, пассажир иномарки, доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести», – пишут в Telegram-канале.
Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, чтобы точно установить причины трагедии.
Ранее в Якутии 14 человек погибли после падения автобуса с большой высоты.
22:56:24 04-08-2025
6 человек в Аккорде? На коленках сидели что ли?
00:08:31 05-08-2025
Символичный номер: 555 и 5 человек...
Выходит 6 человек ехали в 5-местной машине.
09:46:08 05-08-2025
100% произошло ноцью и стоял без стояночных. Поэтому ночью лучше не ездить вообще.
11:48:23 05-08-2025
по фото не совсем на обочина стоял грузовик или дорога там узкая