Погибло пять человек при столкновении с грузовиком на трассе в Кузбассе

Водитель автомобиля Honda не справился с управлением

04 августа 2025, 17:29, ИА Амител

Место ДТП / Фото: из видеоматериала полиции Кузбасса

Крупное ДТП с пятью погибшими произошло сегодня утром на трассе Кузбасса, сообщает Telegram-канал полиции Кузбасса. Авария случилась на автодороге Белово – Новый Городок.

«По предварительной информации, водитель Honda Accord не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль КамАЗ, который был припаркован на обочине. В результате столкновения пять человек, находившихся в легковушке, погибли на месте. Еще одна женщина, пассажир иномарки, доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести», – пишут в Telegram-канале.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, чтобы точно установить причины трагедии.

