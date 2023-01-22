До -27 градусов и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 января
Местами по региону ожидается порывистый ветер
22 января 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Холодная погода сохранится в Алтайском крае в воскресенье, 22 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По данным синоптиков, температура воздуха сегодня составит -16...-21 градус, по востоку похолодает до -22...-27, а в Барнауле термометры покажут -22...-24°С.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман.
Ветер подует юго-восточный, 3-8 м/с, местами по региону порывы до 13 м/с.
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