До -27 градусов и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 января

Местами по региону ожидается порывистый ветер

22 января 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Холодная погода сохранится в Алтайском крае в воскресенье, 22 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура воздуха сегодня составит -16...-21 градус, по востоку похолодает до -22...-27, а в Барнауле термометры покажут -22...-24°С.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман.

Ветер подует юго-восточный, 3-8 м/с, местами по региону порывы до 13 м/с.