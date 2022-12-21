Метели, похолодание: в Алтайском крае передали штормовое предупреждение

Скорость ветра местами достигнет 25-28 м/с

21 декабря 2022, 19:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого усиления ветра, метелей и появления снежных заносов. Как сообщает сайт регионального ЦГМС, ночью 22 декабря порывы западного ветра достигнут 20 м/с, а по югу и востоку до 25-28 м/с.

Температура достигнет -7...-12 градусов, однако по западу местами ожидается похолодание до -20. Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами снежные заносы.

Днём ожидается от -4 до -9 градусов, по западу местами до -17 градусов, с похолоданием в течение дня. Небольшой снег продолжится, а западный ветер с порывами до 15-20 м/с и до 25 м/с по югу и востоку закрутит его в метель.