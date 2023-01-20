Небольшой снег, местами метели. О погоде в Алтайском крае 20 января

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, по юго-востоку местами порывы до 14 м/с

20 января 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На большей части территории Алтайского края днём 20 января ожидается снег. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по юго-востоку местами осадки будут умеренными, а местами – метели.

Температура от -7 до -12 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, по юго-востоку местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от -10 до -12 градусов. Небольшой снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.