Плюсовая температура и снег. О погоде в Алтайском крае 4 января

В Барнауле ожидаются небольшие осадки

04 января 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжается аномальный период «зимней оттепели», сообщает региональный Гидрометцентр.

В среду днём, 4 января, температура составит от -2 до -7 градусов, по югу местами до +3.

«Небольшой, местами умеренный, в предгорьях местами сильный снег, метели, на дорогах местами снежные заносы, по югу местами гололёдные явления. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по югу местами порывы до 25 м/с», — говорится в сообщении.

В Барнауле будет небольшой снег. Дневная температура составит от -2 до -4 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.