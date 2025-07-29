Похолодание с дождями и грозами придет в Алтайский край в начале августа
На регион надвигается поток холодных воздушных масс
29 июля 2025, 15:15, ИА Амител
Август в Алтайском крае начнется с дождей и похолодания. На смену аномальной жаре придут холодные воздушные массы, из-за которых столбики термометров опустятся ниже +20 градусов. Об этом amic.ru рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Так, 1 августа в регионе сохранит аномальная жара. Ночью температура воздуха составит +15...+22 градуса, днем потеплеет до +26...+32 градусов. Однако, 2 и 3 августа из-за потока холодных воздушных масс в крае будет прохладно. Ночью ожидается +11..+16, + 13...+18 градусов. Днем столбики термометров достигнут отметок в +20...+26, +24...+29 градусов.
Кроме того, с прохождением атмосферных фронтов возможны сильные дожди, которые при грозах могут перейти в ливни. Также возможен град и усиления ветра до 15−23 м/с.
19:13:41 29-07-2025
наконец-то! хвала Зевсу
09:23:26 30-07-2025
Самые лучшие новости на Амике - новости про погоду. Редактору разрешаю выпить чашечку кофе за это)))