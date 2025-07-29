На регион надвигается поток холодных воздушных масс

29 июля 2025, 15:15, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Август в Алтайском крае начнется с дождей и похолодания. На смену аномальной жаре придут холодные воздушные массы, из-за которых столбики термометров опустятся ниже +20 градусов. Об этом amic.ru рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, 1 августа в регионе сохранит аномальная жара. Ночью температура воздуха составит +15...+22 градуса, днем потеплеет до +26...+32 градусов. Однако, 2 и 3 августа из-за потока холодных воздушных масс в крае будет прохладно. Ночью ожидается +11..+16, + 13...+18 градусов. Днем столбики термометров достигнут отметок в +20...+26, +24...+29 градусов.

Кроме того, с прохождением атмосферных фронтов возможны сильные дожди, которые при грозах могут перейти в ливни. Также возможен град и усиления ветра до 15−23 м/с.