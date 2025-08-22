Пока не плаваем: как строится крупнейший открытый бассейн Барнаула
Монтаж водоема идет неспешными темпами
22 августа 2025, 07:00, ИА Амител
В новом микрорайоне краевой столицы, в квартале 2035, ограниченном улицами 280-летия Барнаула, 65 лет Победы и Сергея Семенова, продолжается строительство самого большого открытого бассейна города. Этот амбициозный проект является частью парка культуры и отдыха "Четыре сезона", который создается на средства частных инвесторов. Бассейн будет иметь размеры 70×25 метров и оснащен системой подогрева воды. Вокруг него разместятся зоны для отдыха, шезлонги, раздевалки и медицинский пункт.
Несмотря на то, что первоначально запуск был запланирован на лето 2025 года, из-за погодных условий и темпов строительства открытие бассейна, вероятно, состоится только в следующем году.
Отметим, что строительство парка началось в 2022-м. За это время был возведен крупный коммерческий блок, высажены деревья, выполнено мощение пешеходных дорожек.
08:07:23 22-08-2025
В бассейне "Москва" зимой купались. Так что не будем ждать следующего лета. Как только построят, так и запускать желающих, невзирая на время года.
08:30:32 22-08-2025
Гость (08:07:23 22-08-2025) В бассейне "Москва" зимой купались. Так что не будем ждать с... А потом там решили возродить храм. Так что молитесь, если хотите искупаться. ))
08:43:30 22-08-2025
Гость (08:30:32 22-08-2025) А потом там решили возродить храм. Так что молитесь, если хо... Типа строительство бассейна первый шаг к занятию территории церковью, как в других парках?
08:42:41 22-08-2025
Чё за лужа? Во дворах после дождя больше!
13:06:11 22-08-2025
можно и на попова заплывать
15:33:31 22-08-2025
интересно сколько стоить будет эта услуга?