Пока не плаваем: как строится крупнейший открытый бассейн Барнаула

Монтаж водоема идет неспешными темпами

22 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Строительство бассейна в новостройках Барнаула, август 2025 / Фото: amic.ru

В новом микрорайоне краевой столицы, в квартале 2035, ограниченном улицами 280-летия Барнаула, 65 лет Победы и Сергея Семенова, продолжается строительство самого большого открытого бассейна города. Этот амбициозный проект является частью парка культуры и отдыха "Четыре сезона", который создается на средства частных инвесторов. Бассейн будет иметь размеры 70×25 метров и оснащен системой подогрева воды. Вокруг него разместятся зоны для отдыха, шезлонги, раздевалки и медицинский пункт.

Несмотря на то, что первоначально запуск был запланирован на лето 2025 года, из-за погодных условий и темпов строительства открытие бассейна, вероятно, состоится только в следующем году.

Отметим, что строительство парка началось в 2022-м. За это время был возведен крупный коммерческий блок, высажены деревья, выполнено мощение пешеходных дорожек.