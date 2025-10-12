"Пока не случится беда". Подростки продолжают мыть автомобили на дорогах Барнаула
Водители делают детям замечания, однако в ответ слышат лишь нецензурные выражения
12 октября 2025, 09:30, ИА Амител
В Барнауле жители сообщают о подростках, которые продолжают мыть автомобили прямо на проезжей части, несмотря на опасность. Очевидцы утверждают, что это происходит на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
По словам жительницы города Юлии, ее отец стал свидетелем опасной ситуации: во время остановки на красный сигнал светофора группа детей забралась под его грузовик. Когда загорелся зеленый, мужчина заметил их в зеркало и успел остановиться. Выйдя из кабины, он сделал подросткам замечание, однако в ответ услышал нецензурные выражения.
Женщина добавила, что подобные случаи происходят регулярно. По ее словам, местные жители неоднократно обращались в Госавтоинспекцию, но реакции пока нет.
«Сколько это будет продолжаться? До тех пор пока не случиться беда?» – вопрошает Юлия.
09:41:17 12-10-2025
у кого-то дорогая полировка, кому-то просто нозит и не надо.
научить и прекратить это все легко и просто - за мат в свой адрес, выйти из машины и при остальных хлабыстнуть на отмашь, чтобы зубалы из задницы вылетели.
вот тогда бы их как ветром сдуло, раз и навсегда..
но в таком разе вой до небес в соцсетях поднимется , и целая очередь из защитников и поборников детства, выстроится, чтобы взять на личный контроль.
10:15:17 12-10-2025
Гость (09:41:17 12-10-2025) у кого-то дорогая полировка, кому-то просто нозит и не надо.... Это очень жестоко. Ты хотел бы чтобы с твоим ребёнком так поступили? Я думаю нет. Так что свой негатив можешь оставить себе.
10:56:24 12-10-2025
Гость (10:15:17 12-10-2025) Это очень жестоко. Ты хотел бы чтобы с твоим ребёнком так по... мой ребенок к чужим машинам не лезет и взрослых матом не кроет
13:07:25 13-10-2025
Гость (10:56:24 12-10-2025) мой ребенок к чужим машинам не лезет и взрослых матом не кро... Научи как зарабатываешь своей ненаглядной?
11:16:09 12-10-2025
Гость (09:41:17 12-10-2025) у кого-то дорогая полировка, кому-то просто нозит и не надо.... Правильно-в ухо поганцу!Иначе не понимают...
09:42:55 12-10-2025
А что гибдд делает? Ответ - ничего
10:16:09 12-10-2025
Гость (09:42:55 12-10-2025) А что гибдд делает? Ответ - ничего ... Где они нужны их нет, где им быть не совсем обязательно стоят))).
09:49:08 12-10-2025
Когда сами водители голову включат. Не будут давать деньги им, или собирателям денег "на операцию" (100% мнимых), они сами исчезнут
09:54:19 12-10-2025
А ПДНщицы все в декрет ушли ?
10:19:01 12-10-2025
Гость (09:54:19 12-10-2025) А ПДНщицы все в декрет ушли ?... Пнд это психоневрологический диспансер?
11:06:40 12-10-2025
Гость (10:19:01 12-10-2025) Пнд это психоневрологический диспансер? ... Для вас, да
10:24:26 12-10-2025
у малолетних дебилов напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. так всегда было и будет, пока существует человечество. это результат работы гормонов при недоразвитом мозге. просто не мешайте им и естественный отбор сделает свое дело. водителей вот только жалко, но они тоже добровольно за баранку сели, потому должны быть морально готовы к разным ситуациям.
11:11:46 12-10-2025
Гость (10:19:01 12-10-2025) Пнд это психоневрологический диспансер? ... Для вас, да
У ГИБДД беда, камеры-кормушки без интернета не косят бабло
Весь офисный планктон, кто умеет рулить, выгнали на покос.
Но на детях много не срубить. Не до них.
13:01:15 12-10-2025
Я в 90-х мыл машины. Никто в этом плохого на видел. Сейчас мой сын разносит листовки по подъездам. Я его поддерживаю
14:37:55 12-10-2025
Пузырек (13:01:15 12-10-2025) Я в 90-х мыл машины. Никто в этом плохого на видел. Сейчас м... Так вот кто мусор в почтовые ящики кидает! Поди еще листовки от всяких компьютерных разводил? Молодец, папашка, что сказать.
14:42:30 12-10-2025
Пузырек (13:01:15 12-10-2025) Я в 90-х мыл машины. Никто в этом плохого на видел. Сейчас м... Как мыли. Стояли с ведрами на обочине. Все желающие могли остановится и помыть машину. Это не было проблемой.
21:53:36 12-10-2025
Гость (14:42:30 12-10-2025) Как мыли. Стояли с ведрами на обочине. Все желающие могли ос... Не стоял на обочине. Возле гостиницы барнаул.