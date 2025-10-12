"Пока не случится беда". Подростки продолжают мыть автомобили на дорогах Барнаула

Водители делают детям замечания, однако в ответ слышат лишь нецензурные выражения

12 октября 2025, 09:30, ИА Амител

В Барнауле жители сообщают о подростках, которые продолжают мыть автомобили прямо на проезжей части, несмотря на опасность. Очевидцы утверждают, что это происходит на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам жительницы города Юлии, ее отец стал свидетелем опасной ситуации: во время остановки на красный сигнал светофора группа детей забралась под его грузовик. Когда загорелся зеленый, мужчина заметил их в зеркало и успел остановиться. Выйдя из кабины, он сделал подросткам замечание, однако в ответ услышал нецензурные выражения.

Женщина добавила, что подобные случаи происходят регулярно. По ее словам, местные жители неоднократно обращались в Госавтоинспекцию, но реакции пока нет.