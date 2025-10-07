Politico: Apple тайно прослушивала разговоры пользователей через Siri

Ранее компания усилила правила конфиденциальности

07 октября 2025, 19:00, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Французская прокуратура открыла расследование против голосового помощника Siri от Apple после жалобы независимого исследователя Томаса Ле Боника. Об этом сообщает Politico.

Поводом стали обвинения в незаконном сборе данных. Жалоба была подана от имени правозащитной организации "Лига прав человека" (LDH). В заявлении утверждается, что Apple через Siri якобы записывала и анализировала разговоры пользователей без их согласия.

Расследование ведет парижское подразделение по киберпреступлениям. Подробностей пока не раскрывают, но Ле Боник отметил, что начало уголовного дела – важный сигнал о защите фундаментальных прав.

В Apple в ответ заявили Politico, что с 2019 года компания усилила правила конфиденциальности, а в январе этого года вновь обновила политику. В корпорации подчеркнули: разговоры с Siri не передаются маркетологам и не продаются рекламодателям.