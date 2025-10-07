Politico: Apple тайно прослушивала разговоры пользователей через Siri
Ранее компания усилила правила конфиденциальности
07 октября 2025, 19:00, ИА Амител
Французская прокуратура открыла расследование против голосового помощника Siri от Apple после жалобы независимого исследователя Томаса Ле Боника. Об этом сообщает Politico.
Поводом стали обвинения в незаконном сборе данных. Жалоба была подана от имени правозащитной организации "Лига прав человека" (LDH). В заявлении утверждается, что Apple через Siri якобы записывала и анализировала разговоры пользователей без их согласия.
Расследование ведет парижское подразделение по киберпреступлениям. Подробностей пока не раскрывают, но Ле Боник отметил, что начало уголовного дела – важный сигнал о защите фундаментальных прав.
В Apple в ответ заявили Politico, что с 2019 года компания усилила правила конфиденциальности, а в январе этого года вновь обновила политику. В корпорации подчеркнули: разговоры с Siri не передаются маркетологам и не продаются рекламодателям.
Где-то тихо захихикала Алиса...
Вот и входи теперь в интернете в сири. Лучше на кухне проверить "родные" ли винтики, что крепят верхние крышки на розетки и выключатели) Шутка.
09:04:11 08-10-2025
Гость (20:32:24 07-10-2025) Вот и входи теперь в интернете в сири. Лучше на кухне провер... В каждой шутке есть своя доля правды, надо винтики осмотреть...