Ученый рассказал, чем опасно ежедневное "залипание" в смартфоне лежа в кровати

Психолог Владислав Сотников предупредил об опасности бедроттинга – современной формы ментального истощения, когда человек бесцельно проводит время в постели, уткнувшись в телефон, сообщает transsibinfo.

По словам кандидата психологических наук, такое состояние является защитным механизмом психики, но может перерасти в серьезную проблему. Сотников пояснил, что бедроттинг выступает способом пассивной саморегуляции, когда организм пытается восстановить силы после стрессовых ситуаций, но неспособен на активные методы релаксации.

«Тревожными сигналами эксперт называет затяжное состояние продолжительностью в недели, подмену отдыха и общения скроллингом, появление чувства вины и ощущения бесполезно потраченного времени», – пишет издание.

Для борьбы с истощением психолог рекомендует практиковать технику "5-4-3-2-1" для возвращения в настоящее, выполнять микродействия вроде умывания или открытия окна, вести дневник перегрузок для выявления триггеров и использовать метод "парадоксального разрешения", выделяя 20 минут на осознанное безделье без телефона. Специалист подчеркивает, что при превращении бедроттинга в ежедневное бегство от реальности необходимо обратиться к профессионалу, так как за этим может скрываться депрессия или тревожное расстройство.