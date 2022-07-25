В последнее время на выборах различного уровня всё чаще в числе кандидатов можно увидеть тех, кто в прошлом имел проблемы с законом. Не стала исключением и нынешняя муниципальная кампания в Алтайском крае. Среди соискателей заветного мандата можно встретить осуждённых по самым разным статьям УК. В их числе — мошенничество, побои, хулиганство и даже подделка документов. Есть в этом списке даже два действующих народных избранника.

И хотя заявочный период ещё продолжается, amic.ru проанализировал биографии тех претендентов, кто уже успел сдать документы. При этом наш анализ касался только кандидатов, выдвинутых на выборах по округам в городах Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск и Яровое. Оказалось, больше всего осуждённых пока встречается среди самовыдвиженцев. Политические партии стараются дистанцироваться от таких кандидатов. Подробнее — в нашем материале.

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Разрешено ли с судимостью идти на выборы?

Закон имеет чёткие требования к желающим попасть в представительные органы власти. Так, депутатом Госдумы можно стать при соблюдении нескольких условий. Среди них — отсутствие судимости по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ. Впрочем, если судимость погашена, избраться такой кандидат может. По действующему правилу, участвовать в выборах запрещено в течение 10 лет после погашения судимости за тяжкие преступления и 15 лет — за особо тяжкие.

Есть внутреннее табу на выдвижение таких кандидатов и у самих партий. Но эти ограничения носят условный характер, подчёркивает политтехнолог Константин Лукин. Связано это больше с юридическими сложностями, которые могут возникнуть у такого кандидата при регистрации, чем с какими-то предрассудками или стремлением соблюдать чистоту рядов.

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Рубцовск

Больше всего на данный момент кандидатов с судимостью на выборах в Рубцовский горсовет. Пока таких пять человек. Причём все они идут в качестве самовыдвиженцев.

Предприниматель Сергей Дерябин получил статью УК за превышение должностных полномочий (судимость погашена в 2012 году), временно неработающий Евгений Резюков — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (погашена в 2021 году). А пенсионер Александр Першин (в настоящее время депутат Половинкинского сельсобрания Рубцовского района) имел судимость по такой экзотической статье, как «подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Судимость была снята в 2009 году. По такой же статье проходил и временно неработающий 55-летний Николай Костюков (погашена в 2009 году). Кроме того, в его «портфолио» фигурирует мелкое взяточничество. Причём последняя статья была погашена совсем недавно — в конце июня 2022 года. Наконец, командир отделения в пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю Евгений Вельмин был судим за побои. Судимость была погашена ещё в 2006 году.

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Новоалтайск

В Новоалтайске кандидатов с судимостью пока двое. Так, по округу № 16 на выборы в местное горсобрание идёт Дмитрий Гришин от «Справедливой России — За правду». В настоящее время Гришин — действующий депутат. Он уже получил статус зарегистрированного кандидата. В прошлом Гришин имел судимость по нескольким статьям УК. Среди них хулиганство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (в 1999 году суд приговорил его за это к двум годам и одному месяцу лишения свободы). Судимость погашена в 2000 году. Интересно, что год назад он пытался пройти в Алтайское Заксобрание, но под знамёнами КПРФ. Сейчас Гришин работает в МУП «Новоалтайские тепловые сети» начальником участка.

69-летний пенсионер Леонид Штефан был осуждён в 1984 году по ч. 2 ст. 211 УК РСФСР «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта» и получил пять лишения свободы. Через три с небольшим года его освободили условно-досрочно. Судимость погашена в 1992 году. Как и Гришин, на выборы Штефан идёт от эсеров. Он также получил статус зарегистрированного кандидата. Это значит, что если не произойдёт чего-то неожиданного, фамилия Штефана точно окажется в избирательном бюллетене.

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Барнаул

На выборах в Барнаульскую гордуму обнаружился пока только один кандидат с судимостью. Как ни странно, он представляет «Единую Россию». Это действующий депутат БГД Андрей Солодилов. Солодилов имеет погашенную в 1989 году судимость по ч. 2 ст. 206 «Хулиганство» (УК РСФСР). Сейчас он входит во фракцию ЕР, а в БГД в 2017 году баллотировался в качестве самовыдвиженца. На этот раз он прошёл через обязательную для ЕР процедуру праймериз — внутрипартийного голосования. После чего Солодилов был официально выдвинут от партии на выборы в качестве одномандатника.

Остальные города

На выборах в Заринске, Бийске и Яровом пока кандидатов с судимостью обнаружить не удалось. Впрочем, в городе-курорте на данный момент в списке вовсе не значится ни одной фамилии.

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Для сравнения: на выборах в городской совет Горно-Алтайска среди 126 выдвинутых кандидатов насчитывается восемь человек с судимостью. Что касается их партийной принадлежности, то сразу трое представляют КПРФ, по одному — «Родину» и «Единую Россию». А ещё трое в прошлом судимых оказались самовыдвиженцами.

Самая серьёзная статья у кандидата по округу № 5 Артёма Сумачакова, он был судим за убийство по неосторожности, а больше всего судимостей у кандидата по округу № 16 Расула Мендешева (он привлекался пять раз).

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Такая история только по Алтайскому краю?

Судя по остальным российским регионам, тенденция, связанная с выдвижением лиц, в прошлом имевшим проблемы с законом, набирает популярность. Так, в прошлом году в Свердловской области на выборах депутатов муниципальных дум ни одна из парламентских партий не обошлась без ранее осуждённых кандидатов. Причём по сравнению с муниципальными выборами 2016 года количество выдвиженцев с криминальным прошлым выросло сразу в 1,5 раза — с 40 до 66.

Самыми частыми преступлениями, за которые когда-то были осуждены кандидаты в депутаты, это кражи, умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести и хулиганство. Встречаются приговоры и за массовые беспорядки.

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Почему партии выдвигают кандидатов с судимостью?

То, что в списки попадают люди с судимостью, в большей степени объясняется кадровым голодом, считает политтехнолог Лукин. Впрочем, по его же словам, в отдельных случаях «это действительно проверенные годами партийные бойцы», чьё прошлое не влияет на их нынешние позиции. «Это люди, которые где-то когда-то оступились, но сделали много для конкретной партии и, соответственно, способны добавить ей лишних голосов на выборах», — подчёркивает спикер. В целом это точно такие же люди, как все остальные, они имеют право голосовать и быть избранными.

Как избирателю узнать, что кандидат судим?

Если кандидат с судимостью будет зарегистрирован на выборах, то в избирательном бюллетене этот факт обязательно будет отражён. Также аналогичная информация появится на информационном стенде непосредственно на участке для голосования.

А если кандидат попытается скрыть свою судимость?

Если во время проверки документов избирком выяснит, что кандидат по какой-то причине не указал судимость (или перечислил не все свои прегрешения), это приведёт к автоматическому исключению из предвыборной гонки.