Алтайский депутат призвал ввести льготы для ветеранов боевых действий

На фоне специальной военной операции в Алтайском крае будет расти число ветеранов боевых действий. И меры поддержки для них нужно предусмотреть уже сейчас. К этому коллег призвал депутат регионального парламента, глава фракции ЛДПР, руководитель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов, сообщает пресс-служба партии.

«В ближайшее время категория ветеранов боевых действий будет только расти. И уже сейчас в бюджете на следующий год мы должны предусмотреть средства для их поддержки, в том числе и льгот», — сказал Семёнов.

Этот вопрос он поднял на предсессионном заседании фракции при обсуждении вопроса «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Его призыв запланировать меры поддержки на 2023 год уже сейчас поддержала вся фракция.

В ЛДПР неоднократно заявляли о поддержке специальной военной операции и решений президента Владимира Путина. Некоторые члены ЛДПР уже были призваны в рамках мобилизации. А кое-кто встал на защиту интересов страны даже не дожидаясь повестки.

Но при этом партия выступает против незаконной мобилизации и даже уже смогла защитить права жителя региона, которого призывали, невзирая на его студенческий статус. Кроме того, фракция ЛДПР собрала средства для мобилизованных. Партия выступила с инициативой дать отсрочку от призыва на два месяца индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и главам крестьянских (фермерских) хозяйств, ввести квоту по призыву с одного предприятия и дать бронь или отсрочку от призыва высококвалифицированным/ключевым, узким специалистам.