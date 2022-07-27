Алтайский политик-трансгендер ищет людей, которые отдадут ей свои подписи

Алтайский политик-трансгендер Юлия Алешина подала документы для участия в выборах в Барнаульскую городскую Думу. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

«Сегодня я сдала документы в избирательную комиссию для выдвижения в депутаты Барнаульской гордумы по 16-му округу. Таким образом, приобрела статус кандидата в депутаты!» — написала Алешина.

Политик пояснила, что сбор подписей необходим для того, чтобы её допустили до участия в выборах. При этом избиратели, которые поставили подписи, на самих выборах смогут голосовать за других кандидатов.

Алешина в данный момент ищет людей, которые согласятся отдать за неё свои подписи.