Барнаульские единороссы раздадут автомобилистам наклейки с буквой Z

Барнаульские единороссы одними из первых в стране поддержали российских военных, развернув гигантскую букву Z в виде георгиевской ленты в Нагорном парке. После этого в городское отделение партии стали поступать сообщения от барнаульцев, которые просили дополнительно выпустить наклейки с символом поддержки российских военных.

Единороссы просьбу барнаульцев выполнили: первая партия стикеров напечатана и ждёт своих обладателей.

Напомним, знак Z (зэт) стал одним из символов военной спецоперации на Украине. Его наносят на российскую военную технику.

Для поддержки солдат и офицеров Вооружённых сил Российской Федерации и лидера страны Владимира Путина барнаульские единороссы предлагают прийти в местное отделение партии, бесплатно получить наклейку с буквой Z и прикрепить её на свой автомобиль.

Барнаульское местное отделение «Единой России» расположено по адресу: пр. Строителей, 24. Получить стикер можно по будням с 10:00 до 16:00.