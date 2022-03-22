Барнаульский депутат предложил ввести в школах обязательное исполнение гимна

Председатель комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской Думы Иван Огнев поднял вопрос об исполнении гимна в школах. На своей странице во «ВКонтакте» он разместил соответствующий опрос, чтобы узнать у подписчиков, нужна ли подобная мера в образовательных учреждениях.

В опросе, который озаглавлен словами «Исполнение гимна в школах», имеется лишь два варианта ответа:

«Поддерживаю, дети должны знать гимн России»;

«Да, гимн должен знать каждый гражданин России».

На момент публикации новости в опросе приняли участие 24 человека — из них подавляющее большинство выбрали второй вариант.