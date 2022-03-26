Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции страны. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявил командир 61-й Стрямской механизированной бригады, командир батальона во время миссии в Ираке, национальный командир 18-го болгарского контингента в Афганистане Димитар Шивиков.

Он также выразил мнение, что спецоперация на Украине закончится победой Москвы.

«Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом», — заявил Шивиков.

Генерал отметил, что целью России является демилитаризация и денацификация Украины. В связи с этим он подчеркнул, что Болгарии не стоит предоставлять Киеву оружие, поскольку это приведет только к эскалации конфликта. Шивиков добавил, что «огонь не тушат, поливая его бензином».