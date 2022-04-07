ЕР поможет устроить детей-сирот Донбасса в российские семьи

О создании штаба, главной задачей которого станет синхронизация законодательства ЛДНР и РФ, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе поездки в Донбасс и встречи с главами Донецка и Луганска Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Возглавит работу штаба уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, сообщает сайт партии «Единая Россия» ER.ru.

«В работу по теме опекунства, усыновления, помощи детям мы включаем и сенаторов, и депутатов Госдумы. Сотни семей готовы к этому усыновлению. В данном случае „Единая Россия“ выступает плечом поддержки в решении этого вопроса», — сказал Андрей Турчак.

Он также напомнил, что за полтора месяца с начала ведения специальной военной операции на Украине «Единая Россия» наладила регулярные поставки гуманитарной помощи и в составе колонн МЧС практически ежедневно направляет их на освобождённые территории. Всего за это время региональные отделения партии со всей страны собрали более 3500 тонн продуктов, воды, предметов первой необходимости, бытовой химии, одежды, обуви и стройматериалов, а также лекарств.

«Единая Россия» продолжает гуманитарную миссию. Как только заявки подготавливаются, мы через гуманитарные центры, которые развёрнуты не только в Донецке, но и на территории республики — в Володарском, в Мариуполе, — их отрабатываем", — отметил Андрей Турчак.

Чтобы преодолеть последствия длительного отсутствия поставок гуманитарных грузов, «Единая Россия» открыла центр помощи в Мариуполе. Ежедневно сюда обращаются порядка шести тысяч человек. Здесь организован пункт медпомощи, работает полевая кухня, можно зарядить телефон и получить сим-карту.

«Мы дошли до того, что какие-то продукты не нужно завозить. Например, хлеб. В Мариуполе нашли пекарню, завезли муку, соль, дрожжи. И уже выпекаем хлеб там. На это нужно время, но логистику мы отстраиваем», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России».

Несколько сотен волонтёров центра раздают гуманитарную помощь. За 13 дней жителям передано больше 52 тысяч продуктовых наборов, 142 тысяч буханок хлеба и почти 300 тысяч литров воды. Помощь получают и жители левобережных районов Мариуполя, куда ещё недавно продукты и воду возить было невозможно.

«На левом берегу работают наши машины. Они развозят „гуманитарку“ по жилым кварталам. По мере прохождения территорий будем приближать к линиям соприкосновения, чтобы помощь „коротким плечом“ оказывалась как можно быстрее», — рассказал Андрей Турчак.

Активно помогают беженцам и эвакуированным жителям активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты». Они развернули два полевых лагеря — в освобождённых посёлке Володарское и селе Безыменное. В них уже работают 50 волонтёров и прибудут ещё 50. Это медики, психологи и специалисты с большим опытом помощи в условиях ЧС.

Для поиска пропавших родственников работает сайт poisk-mariupol.ru. За несколько дней на него поступило почти 4 тысячи заявок. Данные о пропавших проверяются волонтёрами на предмет их прохождения через фильтрационный лагерь или непосредственно на местах в Мариуполе.

Больше месяца в больницах Донбасса работают медики под руководством председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Хубезова. Накануне он после недельного перерыва вернулся в Луганск с очередной бригадой врачей, в составе которой хирурги и травматологи, реаниматолог и стоматолог. Для работы в ДНР прибыли ещё 10 врачей — это хирурги, медсёстры, фельдшеры и анестезиологи из Москвы, Московской, Волгоградской и Тюменской областей, Алтайского края, Нижнего Новгорода, Рязани и Магадана. Таким образом, коллективам медучреждений народных республик помогают больше 50 медиков из России.