Хочу пойти на выборы, но не знаю за кого голосовать. Где узнать о кандидатах в депутаты?

Сегодня, 9 сентября 2022 года, стартовали выборы в Барнаульскую гордуму. Многие избиратели знают, что голосовать предстоит не только за партии, но и конкретного кандидата по округу. Но далеко не все владеют информацией, кто баллотируется в БГД. Amic.ru подготовил памятку, где узнать информацию о кандидатах в депутаты.

Есть несколько способов отыскать список кандидатов, претендующих на мандат по конкретной территории.

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Политика Как проголосовать на выборах в Барнаульскую думу, если меня не будет в городе?

Способ № 1. На сайте крайизбиркома

Зайдите на сайт крайизбиркома в раздел «Выборы и референдумы», перейдите во вкладку «Выборы в органы местного самоуправления 11 сентября 2022 года», затем — «Информация о выборах в базе данных ГАС «Выборы» и, наконец, — «Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва». Слева появится дополнительное меню, необходимо нажать раздел «Стандартные отчёты», после него — «Сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам». И вот перед вами фамилии кандидатов. Они распределены по 20 округам, в зависимости от того, где выдвигался тот или иной претендент. Вам осталось только вспомнить свой округ.

Способ № 2. Через «Госуслуги»

Необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» под своей учётной записью. Затем выбрать по центру внизу раздел «Единый день голосования 2022», перейти во вкладку «Личный кабинет» — «Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва». Здесь высветится вся основная информация. На странице будут представлены как партии, участвующие в выборах, так и конкретные кандидаты именно по вашему округу («Госуслуги» сами синхронизируют информацию в зависимости от адреса вашей прописки).

Способ № 3. На сайте ЦИК России

На главной странице сайта ЦИК России нужно выбрать раздел «Цифровые сервисы» — он находится вверху страницы справа, затем перейти в подраздел «Информирование о кандидатах и избирательных объединениях». После необходимо ввести свой адрес места жительства или номер избирательного участка, а система сама выдаст вам необходимую информацию.

Способ № 4. На своём избирательном участке

Нужно просто прийти на свой избирательный участок, если вы помните, где обычно голосуете. В помещении УИКа обязательно увидите информационный стенд с кандидатами. Здесь будет указана не только биографическая справка, партийная принадлежность и цветное фото каждого участника кампании, но и бонусом — сведения о доходах и имуществе за 2021 год.