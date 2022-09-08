Как проголосовать на выборах в Барнаульскую думу, если меня не будет в городе?

С пятницы, 9 сентября, по воскресенье, 11 сентября, в Барнауле пройдут выборы в городскую думу. Часть избирателей в это время окажется за пределами города, а кто-то и края. Традиционно начало осени — время уборки урожая, кроме того, многие отправляются в отпуск в бархатный сезон. Есть и те, кто все три дня будет занят на работе, например, сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность на участках. Как быть в таком случае и есть ли возможность всё-таки принять участие в выборах — в разборе amic.ru.

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Как проголосовать, если меня не будет в эти три дня в городе или я буду работать?

Досрочного голосования в этом году в Барнауле не предусмотрено. Поэтому если вы не сможете прибыть на участок с пятницы по воскресенье, то другого шанса проголосовать не будет. Кроме того, не предусмотрена и система открепительных удостоверений. Она была удобна для тех, кто работал на выборах. Например, члены избирательных комиссий, наблюдатели, полицейские — если они по прописке не относятся к данному участку.

Поэтому чтобы проголосовать, нужно всё-таки отпроситься у работодателя или перенести время поездки и прийти на участок. В противном случае городская дума в 2022 году будет сформирована без учёта вашего мнения.

А как же электронное голосование? Я могу проголосовать удалённо?

Увы, нет. Электронное голосование, которое активно стали применять в некоторых российских регионах, до Алтайского края пока не добралось.

Напомним, всего в Барнауле правом голоса обладают почти 525 тысяч жителей краевой столицы.

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А в остальных городах все так же неудобно, как в Барнауле?

Нет, как раз в остальных муниципалитетах (включая Бийск и Рубцовск) предусмотрена «досрочка» продолжительностью 11 дней. Фактически выборы здесь идут давно — ещё с 31 августа. Завершится досрочное голосование 10 сентября, в субботу. Причём для удобства избирателей участки работают в будние дни вечером — с 16:00 до 20:00, а в выходные с утра — с 10:00 до 14:00.

Напомним, что во всех муниципалитетах, кроме Барнаула, нет партийных списков, жители голосуют только за конкретных кандидатов.