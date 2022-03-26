Медведев назвал действия Запада экономической войной без правил

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия Запада в адрес России экономической войной без правил. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев заявил, что эта война без правил может разрушить весь мировой экономический уклад.

«Что написано на знаменах любого капиталистического общества, любой рыночной экономики? Уважение к священной частной собственности!» — отметил зампредседателя.

Он подчеркнул, что Запад арестовывает активы финансовых учреждений и даже Центрального банка, ведет речь о том, чтобы обратить на эти активы взыскания, то есть национализировать.

«Ну, слушайте, это и есть война без правил. Каковы будут последствия этой войны — разрушение всего мирового экономического уклада», — заключил политик.