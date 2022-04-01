Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил отказаться от покупки продуктов из недружественных стран. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По мнению Медведева, нужно перестать поставлять в недружественные страны сельскохозяйственную продукцию, которая производится в России, а также нужно отказаться от покупки продуктов из этих стран.