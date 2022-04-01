Медведев предложил отказаться от покупки продуктов из недружественных стран

По словам зампреда Совбеза, нужно перестать поставлять в такие страны сельхозпродукцию и закупать их продукты

1 апреля 2022, 15:15, Илья Звягинцев

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил отказаться от покупки продуктов из недружественных стран. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По мнению Медведева, нужно перестать поставлять в недружественные страны сельскохозяйственную продукцию, которая производится в России, а также нужно отказаться от покупки продуктов из этих стран.

«Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся!» — написал Медведев.

Россияне могут столкнуться с дефицитом бананов уже в ближайший месяц

Россияне могут столкнуться с дефицитом бананов уже в ближайший месяц

Комментарии
    Новости партнеров