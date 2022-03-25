Медведев заявил о том, что в России нет ограничений для введения смертной казни

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о том, что в России нет никаких ограничений для возвращения смертной казни. Его слова передаёт РИА Новости.

«Это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные», — отметил Медведев.

По его словам, Конституционный суд РФ во время принятия моратория опирался на европейские конвенции, однако сейчас, когда Россия вышла из Совета Европы, все ограничения спали.

Медведев добавил, что европейские страны, включая Россию, в своё время отказались от высшей меры наказания, но в США и Китае смертная казнь за особо тяжкие преступления до сих пор применяется.