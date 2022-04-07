Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников

Обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием в школах стоит на особом контроле вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По инициативе главы государства совместно с регионами обеспечили учеников младших классов бесплатным горячим питанием. То есть 7,5 миллиона детишек. Это не прямая финансовая, но ощутимая помощь семьям, в которых они растут. Особенно если речь не об одном ребёнке, а о нескольких. И если мамы и папы целый день работают», — подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что недавно вопрос питания школьников поднимался на встрече с фракцией «Единая Россия», и попросил Голикову держать ситуацию на особом контроле.