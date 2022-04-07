Мишустин упомянул Барнаул, говоря о развитии широкополосного интернета в России

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что во время поездки в Барнаул обсуждал с учителями проблему доступного интернета в школах. Во время своего выступления с отчётом перед Госдумой он заявил, что власти завершили подключение к широкополосному интернету всех больниц, поликлиник, ФАПов, колледжей и вузов.

«Это более 75 тысяч социально значимых учреждений. Появилась и точка связи в 14 тысячах небольших населённых пунктах, где живут от 100 до 500 человек. Возможность пользоваться интернетом сегодня должна быть у каждого, независимо от того, где он проживает», — заявил глава кабмина в ходе выступления перед парламентариями.

Также Мишустин рассказал, что в прошлом году в самых разных российских регионах было открыто 324 детских сада, куда пошли более 50 тысяч детей. Кроме того, было построено около сотни школ, а к 2025 году будет выполнена задача по строительству не менее 1,3 тысячи новых общеобразовательных организаций.